Palmeiras repete decisão e não tem coletiva após vitória sobre Athletico-PR

O Palmeiras venceu o Athletico-PR por 1 a 0 neste domingo (19), em São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Gustavo Gómez, garantindo mais três pontos para a equipe na competição. Com o resultado, o time alviverde chegou aos 29 pontos e consolidou uma campanha de destaque, com nove vitórias até aqui.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O Verdão segue na liderança da tabela e mantém vantagem sobre os principais perseguidores. Flamengo e Fluminense aparecem logo atrás, ambos com 23 pontos, embora o Rubro-Negro tenha um jogo a menos em relação aos demais concorrentes diretos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Saiba Mais
- Esportes Flamengo vence o Bahia no Maracanã, com gols de Arrascaeta e Paquetá
- Esportes Após derrota, torcida do Galo desce o verbo desde Hulk à diretoria
- Esportes Vitor Roque destaca força do Palmeiras em vitória sofrida
- Esportes "Quando criança, jogava como atacante", revela Puma
- Esportes Com direito a hat-trick de Pitta, Bragantino bate o Remo
- Esportes Palmeiras sofre, mas vence o Athletico e abre seis pontos na liderança
Mesmo com o bom momento dentro de campo, o clube segue atravessando um período de tensão fora dele. A comissão técnica voltou a não conceder entrevista coletiva após a partida, repetindo o padrão adotado no Dérbi Paulista, e mantendo apenas os jogadores na zona mista.
A postura do clube está relacionada à suspensão do técnico Abel Ferreira pelo STJD, que o afastou por sete partidas no Brasileirão após expulsões em jogos contra Fluminense e São Paulo. A decisão gerou forte insatisfação interna, com apoio público da diretoria e da comissão técnica ao treinador, além de críticas à condução do julgamento e questionamentos formais à CBF.
Enquanto cumpre parte da punição, Abel segue liberado para atuar em competições como Copa do Brasil e Libertadores. No Brasileirão, o treinador ainda ficará ausente por mais três jogos e só retorna ao banco na competição no dia 16 de maio, contra o Cruzeiro, em Barueri.