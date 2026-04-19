Palmeiras repete decisão e não tem coletiva após vitória sobre Athletico-PR

Palmeiras vence mais uma e segue disparado na liderança do Brasileirão - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras venceu o Athletico-PR por 1 a 0 neste domingo (19), em São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Gustavo Gómez, garantindo mais três pontos para a equipe na competição. Com o resultado, o time alviverde chegou aos 29 pontos e consolidou uma campanha de destaque, com nove vitórias até aqui.

O Verdão segue na liderança da tabela e mantém vantagem sobre os principais perseguidores. Flamengo e Fluminense aparecem logo atrás, ambos com 23 pontos, embora o Rubro-Negro tenha um jogo a menos em relação aos demais concorrentes diretos.

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Mesmo com o bom momento dentro de campo, o clube segue atravessando um período de tensão fora dele. A comissão técnica voltou a não conceder entrevista coletiva após a partida, repetindo o padrão adotado no Dérbi Paulista, e mantendo apenas os jogadores na zona mista.

A postura do clube está relacionada à suspensão do técnico Abel Ferreira pelo STJD, que o afastou por sete partidas no Brasileirão após expulsões em jogos contra Fluminense e São Paulo. A decisão gerou forte insatisfação interna, com apoio público da diretoria e da comissão técnica ao treinador, além de críticas à condução do julgamento e questionamentos formais à CBF.

Enquanto cumpre parte da punição, Abel segue liberado para atuar em competições como Copa do Brasil e Libertadores. No Brasileirão, o treinador ainda ficará ausente por mais três jogos e só retorna ao banco na competição no dia 16 de maio, contra o Cruzeiro, em Barueri.