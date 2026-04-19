William corre o risco de deixar o Cruzeiro de graça

Preterido pelo técnico Artur Jorge na vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio por 2 a 0, no Mineirão, no último sábado (18), pela rodada 12 do Brasileirão, e com menos espaço na Raposa, o lateral-direito William pode deixar o clube. E de graça. A informação é do site Zeiro.com.br, especializado em notícias do Cabuloso, neste domingo (19).

William vive "momento de ostracismo", conforme classifica a publicação, que alerta para um "momento sensível". Fagner, enquanto isso, foi titular com o técnico bracarense, com Moraes como opção B.

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O defensor tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2026. No meio do ano, em breve, pode, assim, assinar um pré-contrato com outro clube. Ou sair de graça em janeiro de 2027.

Por ora, o Cruzeiro não se movimenta para renovar o contrato com o jogador.

Revelado pelo Internacional, o lateral está na Raposa desde 2023. Pelo time estrelado, ele conquistou apenas um título: o Mineiro de 2026, com supervisão do técnico Tite, hoje desempregado.