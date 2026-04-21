Noriega fica fora de jogo do Grêmio por decisão técnica de Luís Castro

Volante não aparece entre relacionados para duelo com o Confiança pela Copa do Brasil - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA )

A ausência de Noriega na lista de relacionados do Grêmio para enfrentar o Confiança, pela Copa do Brasil, chamou atenção nos bastidores do clube. O volante não aparece entre as opções para o confronto decisivo, mesmo tendo participado normalmente das atividades ao longo da semana.

Além disso, o clube não divulgou uma justificativa oficial para a ausência do jogador. Internamente, a informação apurada indica que a decisão partiu exclusivamente do técnico Luís Castro, que optou por outros nomes para compor o banco de reservas.

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Opção técnica define ausência

Sem apresentar qualquer problema físico, Noriega seguiu à disposição da comissão técnica durante os treinamentos. Ainda assim, o treinador priorizou atletas com características diferentes para o modelo adotado na partida, dentro de um esquema estruturado no 4-2-3-1.

Dessa forma, a escolha passa diretamente pela estratégia definida para o confronto. A comissão técnica busca uma formação com maior equilíbrio defensivo, priorizando jogadores com capacidade de recomposição e leitura tática em um cenário de jogo eliminatório.

Ao mesmo tempo, a ausência do volante ganha relevância pelo contexto recente. Noriega vinha sendo utilizado com frequência nos treinos, especialmente em atividades de transição, o que indicava possível participação no duelo pela competição nacional.

Impacto na formação do time

Com a definição da lista, o Grêmio perde uma opção de meio-campo para o confronto. A comissão técnica, por outro lado, mantém o foco na execução do plano de jogo, com alternativas consideradas mais adequadas ao estilo pretendido para a partida. Além de Noriega, o meia Monsalve também não está na lista do treinador português.

O time segue preparação para o duelo com o Confiança, em Porto Alegre, buscando um resultado positivo para avançar na Copa do Brasil e manter estabilidade no ambiente interno.

O Grêmio recebe o Confiança-SE em sua estreia pela Copa do Brasil. A partida válida pela 5ª rodada acontece na Arena, em Porto Alegre, nesta terça (21), às 19h30. Com a sequência irregular de resultados pelo Brasileirão, o Tricolor começa o foco para o torneio no qual um erro pode ser fatal.