InícioEsportes
FUTEBOL

Copa do Brasil: saiba onde assistir aos jogos de ida da 5ª fase

Etapa contará com 12 participantes provenientes das fases anteriores e com os 20 integrantes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, estreantes na fase cinco

Troféu da Copa do Brasil: disputa importante do futebol nacional - (crédito: Divulgação/copabetanodobrasil)
Troféu da Copa do Brasil: disputa importante do futebol nacional - (crédito: Divulgação/copabetanodobrasil)

A quinta fase da versão 2026 da Copa do Brasil começará nesta terça-feira (21/4). A etapa contará com 12 participantes provenientes das fases anteriores e com os 20 integrantes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, estreantes na fase cinco. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Cinco jogos estarão em curso nesta terça (21): São Paulo x Juventude, Paysandu x Vasco, Barra-SC x Corinthians, Grêmio x Confiança e Botafogo x Chapecoense. Na quarta-feira (22/4), serão sete, e outros quatro na quinta-feira (23/4). As partidas serão em ida e volta, com as ordens de mando de campo definidas por sorteio. Em caso de empate, as vagas serão definidas após disputas de pênalti. Não haverá prorrogação. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os doze times classificados para a quinta fase que vieram das etapas anteriores são Athletic-MG, Atlético-GO, Barra-SC, Ceará, Confiança, CRB, Fortaleza, Goiás, Jacuipense, Juventude, Operário-PR e Paysandu. Os representantes da Série A do Brasileirão, que estreiam nesta semana, são Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. 

Confira os confrontos, horários e onde assistir: 

Botafogo x Chapecoense

Data e horário: terça-feira (21/4), às 17h (de Brasília)
Estádio: Nilton Santos
Onde assistir: SporTV e Premiere
Jogo de volta: quinta-feira (14/5), às 18h, na Arena Condá

São Paulo x Juventude

Data e horário: terça-feira (21/4), às 19h15 (de Brasília)
Estádio: Morumbis
Onde assistir: SporTV e Premiere
Jogo de volta: quarta-feira (13/5), às 19h, no Alfredo Jaconi

Grêmio x Confiança

Data e horário: terça-feira (21/4), às 19h30 (de Brasília)
Estádio: Arena do Grêmio
Onde assistir: Amazon Prime
Jogo de volta: quinta-feira (14/5), às 19h, no Batistão

Paysandu x Vasco

Data e horário: terça-feira (21/4), às 21h30 (de Brasília)
Estádio: Mangueirão
Onde assistir: SporTV, Premiere e GE TV
Jogo de volta: quarta-feira (13/5), às 19h, em São Januário

Barra-SC x Corinthians

Data e horário: terça-feira (21/4), às 21h30 (de Brasília)
Estádio: Ressacada
Onde assistir: Amazon Prime
Jogo de volta: quinta-feira (14/5), às 19h30, na Neo Química Arena

Goiás x Cruzeiro

Data e horário: quarta-feira (22/4), às 19h (de Brasília)
Estádio: Serra Dourada
Onde assistir: SporTV, Premiere e ge TV
Jogo de volta: terça-feira (12/5), às 21h30, no Mineirão

Bahia x Remo

Data e horário: quarta-feira (22/4), às 19h (de Brasília)
Estádio: Casa de Apostas Arena Fonte Nova
Onde assistir: SporTV e Premiere
Jogo de volta: quarta-feira (13/5), às 21h30, no Mangueirão

Santos x Coritiba

Data e horário: quarta-feira (22/4), às 19h30 (de Brasília)
Estádio: Vila Belmiro
Onde assistir: Amazon Prime
Jogo de volta: quarta-feira (13/5), 19h30, no Couto Pereira

Fortaleza x CRB

Data e horário: quarta-feira (22/4), às 20h30 (de Brasília)
Estádio: Castelão
Onde assistir: Amazon Prime
Jogo de volta: quinta-feira (14/5), às 21h30, no Rei Pelé

Athletic x Internacional

Data e horário: quarta-feira (22/4), às 20h30 (de Brasília)
Estádio: Orlando Scarpelli
Onde assistir: Amazon Prime
Jogo de volta: terça-feira (12/5), às 19h30, no Beira-Rio

Flamengo x Vitória

Data e horário: quarta-feira (22/4), às 21h30 (de Brasília)
Estádio: Maracanã
Onde assistir: SporTV e Premiere
Jogo de volta: quinta-feira (14/5), às 21h30, no Barradão

Bragantino x Mirassol

Data e horário: quarta-feira (22/4), às 21h30 (de Brasília)
Estádio: Cícero Souza Marques
Onde assistir: SporTV e Premiere
Jogo de volta: quarta-feira (13/5), às 20h30, no Maião

Atlético-MG x Ceará

Data e horário: quinta-feira (23/4), às 19h (de Brasília)
Estádio: Arena MRV
Onde assistir: SporTV e Premiere
Jogo de volta: quarta-feira (13/5), às 21h30, no Castelão

Palmeiras x Jacuipense

Data e horário: quinta-feira (23/4), às 19h30 (de Brasília)
Estádio: Allianz Parque
Onde assistir: Amazon Prime
Jogo de volta: quarta-feira (13/5), às 21h30, no Estádio do Café

Athletico x Atlético-GO

Data e horário: quinta-feira (23/4), às 21h30 (de Brasília)
Estádio: Arena da Baixada
Onde assistir: SporTV e Premiere
Jogo de volta: quinta-feira (14/5), às 19h, no Antônio Accioly

Operário-PR x Fluminense

Data e horário: quinta-feira (23/4), às 21h30 (de Brasília)
Estádio: Germano Krüger
Onde assistir: Amazon Prime
Jogo de volta: terça-feira (12/5), às 21h30, no Maracanã 

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 21/04/2026 15:15
SIGA
x