Copa do Brasil: saiba onde assistir aos jogos de ida da 5ª fase

A quinta fase da versão 2026 da Copa do Brasil começará nesta terça-feira (21/4). A etapa contará com 12 participantes provenientes das fases anteriores e com os 20 integrantes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, estreantes na fase cinco.
Cinco jogos estarão em curso nesta terça (21): São Paulo x Juventude, Paysandu x Vasco, Barra-SC x Corinthians, Grêmio x Confiança e Botafogo x Chapecoense. Na quarta-feira (22/4), serão sete, e outros quatro na quinta-feira (23/4). As partidas serão em ida e volta, com as ordens de mando de campo definidas por sorteio. Em caso de empate, as vagas serão definidas após disputas de pênalti. Não haverá prorrogação.
Os doze times classificados para a quinta fase que vieram das etapas anteriores são Athletic-MG, Atlético-GO, Barra-SC, Ceará, Confiança, CRB, Fortaleza, Goiás, Jacuipense, Juventude, Operário-PR e Paysandu. Os representantes da Série A do Brasileirão, que estreiam nesta semana, são Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória.
Confira os confrontos, horários e onde assistir:
Botafogo x Chapecoense
Data e horário: terça-feira (21/4), às 17h (de Brasília)
Estádio: Nilton Santos
Onde assistir: SporTV e Premiere
Jogo de volta: quinta-feira (14/5), às 18h, na Arena Condá
São Paulo x Juventude
Data e horário: terça-feira (21/4), às 19h15 (de Brasília)
Estádio: Morumbis
Onde assistir: SporTV e Premiere
Jogo de volta: quarta-feira (13/5), às 19h, no Alfredo Jaconi
Grêmio x Confiança
Data e horário: terça-feira (21/4), às 19h30 (de Brasília)
Estádio: Arena do Grêmio
Onde assistir: Amazon Prime
Jogo de volta: quinta-feira (14/5), às 19h, no Batistão
Paysandu x Vasco
Data e horário: terça-feira (21/4), às 21h30 (de Brasília)
Estádio: Mangueirão
Onde assistir: SporTV, Premiere e GE TV
Jogo de volta: quarta-feira (13/5), às 19h, em São Januário
Barra-SC x Corinthians
Data e horário: terça-feira (21/4), às 21h30 (de Brasília)
Estádio: Ressacada
Onde assistir: Amazon Prime
Jogo de volta: quinta-feira (14/5), às 19h30, na Neo Química Arena
Goiás x Cruzeiro
Data e horário: quarta-feira (22/4), às 19h (de Brasília)
Estádio: Serra Dourada
Onde assistir: SporTV, Premiere e ge TV
Jogo de volta: terça-feira (12/5), às 21h30, no Mineirão
Bahia x Remo
Data e horário: quarta-feira (22/4), às 19h (de Brasília)
Estádio: Casa de Apostas Arena Fonte Nova
Onde assistir: SporTV e Premiere
Jogo de volta: quarta-feira (13/5), às 21h30, no Mangueirão
Santos x Coritiba
Data e horário: quarta-feira (22/4), às 19h30 (de Brasília)
Estádio: Vila Belmiro
Onde assistir: Amazon Prime
Jogo de volta: quarta-feira (13/5), 19h30, no Couto Pereira
Fortaleza x CRB
Data e horário: quarta-feira (22/4), às 20h30 (de Brasília)
Estádio: Castelão
Onde assistir: Amazon Prime
Jogo de volta: quinta-feira (14/5), às 21h30, no Rei Pelé
Athletic x Internacional
Data e horário: quarta-feira (22/4), às 20h30 (de Brasília)
Estádio: Orlando Scarpelli
Onde assistir: Amazon Prime
Jogo de volta: terça-feira (12/5), às 19h30, no Beira-Rio
Flamengo x Vitória
Data e horário: quarta-feira (22/4), às 21h30 (de Brasília)
Estádio: Maracanã
Onde assistir: SporTV e Premiere
Jogo de volta: quinta-feira (14/5), às 21h30, no Barradão
Bragantino x Mirassol
Data e horário: quarta-feira (22/4), às 21h30 (de Brasília)
Estádio: Cícero Souza Marques
Onde assistir: SporTV e Premiere
Jogo de volta: quarta-feira (13/5), às 20h30, no Maião
Atlético-MG x Ceará
Data e horário: quinta-feira (23/4), às 19h (de Brasília)
Estádio: Arena MRV
Onde assistir: SporTV e Premiere
Jogo de volta: quarta-feira (13/5), às 21h30, no Castelão
Palmeiras x Jacuipense
Data e horário: quinta-feira (23/4), às 19h30 (de Brasília)
Estádio: Allianz Parque
Onde assistir: Amazon Prime
Jogo de volta: quarta-feira (13/5), às 21h30, no Estádio do Café
Athletico x Atlético-GO
Data e horário: quinta-feira (23/4), às 21h30 (de Brasília)
Estádio: Arena da Baixada
Onde assistir: SporTV e Premiere
Jogo de volta: quinta-feira (14/5), às 19h, no Antônio Accioly
Operário-PR x Fluminense
Data e horário: quinta-feira (23/4), às 21h30 (de Brasília)
Estádio: Germano Krüger
Onde assistir: Amazon Prime
Jogo de volta: terça-feira (12/5), às 21h30, no Maracanã
