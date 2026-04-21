Cartel agressivo impulsiona Henerson Neném no Fight do Milhão

Henerson Neném ostenta 19 vitórias em 26 lutas profissionais: 10 por nocaute e nove por finalização - (crédito: Divulgação)

Nocaute ou finalização. No cartel de Henerson Neném, não há espaço para decisão dos juízes. É justamente esse padrão que o coloca como um dos nomes mais interessantes do Fight do Milhão, GP do Jungle Fight 149, neste sábado (25/4), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Aos 33 anos, o lutador de Rondônia chega ao torneio com um retrospecto que chama atenção pela objetividade: são 19 vitórias em 26 lutas profissionais, todas resolvidas antes do fim — 10 por nocaute e nove por finalização. Um perfil raro em um esporte cada vez mais estratégico e calculado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ex-campeão do Jungle Fight até 70 kg, Neném se mantém ativo no principal evento de MMA da América do Sul e agora mira um novo salto na carreira: o prêmio de R$ 500 mil oferecido ao vencedor do GP. Mais do que o valor, o torneio representa visibilidade e reposicionamento no cenário nacional.

Natural de Porto Velho, o lutador construiu a trajetória longe dos grandes centros. Fora do cage, lidera academias e mantém rotina rígida de preparação. Não bebe nem fuma e cultiva hábitos que refletem no desempenho físico e mental.

Henerson completa uma década de dedicação integral ao MMA. Em 2016, deixou um cargo estável como concursado do Banco do Brasil para viver do esporte de alto rendimento. “Meu padrão de vida caiu no começo, mas nunca duvidei da escolha. Tive que me reinventar em muita coisa. Hoje, olhando para trás, vejo que valeu a pena”, compartilha.

A lógica dentro da luta segue a mesma desde então: reduzir riscos e encurtar o caminho até o resultado. Em um torneio de formato eliminatório, no qual desgaste e tempo de recuperação fazem diferença, o histórico de resoluções rápidas pode ser vantagem.