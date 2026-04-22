NBB: Bolas de três viram arma do Brasília na abertura dos playoffs

Depois de fechar a primeira fase, Brasília teve cinco dias para calibrar os arremessos para os playoffs - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

O Brasília abre a série melhor de cinco jogos dos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB) contra o Caxias do Sul, nesta quarta-feira (22/4), às 20h, no Ginásio Nilson Nelson, apostando no perímetro como principal arma. Quarto time que mais converte bolas de três entre os 20 da liga, com média de 10,4 por partida, a equipe do Distrito Federal tenta fazer do fundamento o diferencial na largada do mata-mata.

Quarto colocado no ranking de bolas de três do NBB, com média de 10,4 por jogo, o Brasília aparece em equipes como Flamengo (11,6), Pinheiros (10,9) e Corinthians (10,7). No time do Distrito Federal, a eficiência no perímetro passa por Daniel Von Haydin. O ala de 1,94m figura entre os mais precisos do campeonato, com 35,41% de aproveitamento. O melhor índice é de Guilherme Deodato, do Flamengo, com 38,3%.

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O armador argentino Facundo Corvalán também aparece como opção no perímetro. O jogador do Brasília figura entre os 20 mais eficientes da liga no fundamento, com aproveitamento próximo de 33,5%.

Mas o Brasília não vive apenas das bolas de três. A defesa também sustenta o modelo de jogo da equipe treinada por Dedé Barbosa. As transições ofensivas passam pelas bolas recuperadas. O time é o segundo mais eficiente da liga no quesito, com média de 8,4 por partida, o que gera pressão para acelerar o ritmo e favorecer o volume de arremessos no perímetro.

Outro trunfo está no desempenho como mandante. O Brasília inicia as oitavas de final com a segunda melhor campanha em casa, com 17 vitórias em 19 jogos na capital federal. As únicas derrotas foram para Sesi Franca e Pinheiros, justamente o melhor anfitrião da competição, com apenas um tropeço. Longe do Rio Grande do Sul, o Caxias tem saldo negativo: oito triunfos e 11 reveses.

O time gaúcho, 13º colocado na primeira fase, tenta equilibrar a série com um jogo mais físico e controle de ritmo, estratégia que pode limitar as transições do time da casa. A chave, portanto, passa pela capacidade do Brasília de impor velocidade e encontrar espaços para os chutes de três.

Os dois duelos entre Brasília e Caxias do Sul pela primeira fase terminaram com vitória do time da capital federal: 96 x 64 como visitante e 77 x 65 no Ginásio Nilson Nelson, em janeiro.

A série entre Brasília e Caxias do Sul é disputada no formato melhor de cinco jogos: avança quem vencer três partidas primeiro. Por ter feito campanha superior na fase classificatória, o Brasília tem a vantagem de mando no primeiro e, se necessário, nos dois últimos jogos da série.

Os ingressos para a partida desta noite são vendidos pelo aplicativo do Caixa Brasília Basquete, a partir de R$ 40 (meia-entrada). Crianças até 10 anos não pagam.

Agenda dos confrontos



Quarta-feira (22/4)

Jogo 1

20h Brasília x Caxias do Sul

Sábado (25/4)

Jogo 2

17h Caxias do Sul x Brasília

Segunda-feira (27/4)

Jogo 3

19h30 Caxias do Sul x Brasília