Flamengo lamenta morte de Arthur Muhlenberg: "Decifrava o que é ser Flamengo"

Arthur era um dos mais conhecidos torcedores rubro-negros - (crédito: Foto: Reprodução )

O Clube de Regatas do Flamengo manifestou, nesta quarta-feira (22), profundo pesar pelo falecimento de Arthur Muhlenberg, ícone da crônica rubro-negra e um dos porta-vozes mais autênticos da torcida nas últimas décadas. Em nota oficial, o clube exaltou a trajetória do escritor, que não se limitava a relatar os fatos do campo, mas buscava traduzir a essência do sentimento flamenguista.

"Arthur não apenas torcia; ele decifrava o que é ser Flamengo", destacou a nota, ressaltando o vazio deixado pela partida do comunicador.

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A homenagem do Rubro-Negro focou no legado deixado por Arthur em diversas plataformas. O clube citou o histórico "Urublog", onde ele se tornou referência para milhões de torcedores, além de suas obras literárias, como o "Manual do Rubro-negrismo Racional".

Para a diretoria e os torcedores, a presença constante de Arthur nas redes sociais e em podcasts elevou a paixão das arquibancadas ao patamar da literatura, criando uma conexão única entre o clube e sua imensa nação de seguidores.

Um vazio no coração da Nação

O comunicado oficial do Flamengo também prestou solidariedade à família e aos amigos do cronista, que enfrentou um longo período de internação após um transplante de medula.

"Sua partida deixa um vazio imenso no coração da Nação. Desejamos força aos familiares, amigos e aos milhares de leitores que, assim como ele, vivem o Flamengo de forma ‘hexagerada'", diz o texto assinado pelo clube.

Em suma, a mensagem encerra-se com o desejo de que Arthur descanse em paz, coroando uma relação de décadas de fidelidade ao Manto Sagrado.

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Por fim, o Jogada10 une-se às homenagens ao mestre Arthurzão, reconhecendo que a crônica esportiva brasileira perde um de seus maiores talentos para descrever a paixão popular. Arthur Muhlenberg deixa um legado de bom humor, inteligência e um estilo de escrita que continuará servindo de guia para as próximas gerações de cronistas e torcedores que buscam entender o verdadeiro significado de ser Flamengo.



