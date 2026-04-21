São Paulo perde gols, ouve vaias, mas vence Juventude na Copa do Brasil

Venceu, mas não convenceu. É possível resumir assim a vitória do São Paulo por 1 a 0, contra o Juventude, nesta terça-feira (21/4), no Morumbi, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O Tricolor foi superior durante todos os 90 minutos, jogou quase todo o segundo tempo com um jogador a mais, após a expulsão de Diogo Barbosa e teve um pênalti desperdiçado com Calleri. Contudo, apenas Luciano conseguiu furar o ferrolho gaúcho, que conseguiu voltar para Caxias do Sul com a desvantagem mínima.

As equipes decidem a vaga para as oitavas de final apenas no dia 13 de maio, no estádio Alfredo Jaconi. O São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, para encarar o Mirassol, em Campinas. Já o Juventude mede forças contra o Londrina, em casa, pela Série B.

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Vitória e vaias?

Apesar da vitória, a torcida do São Paulo não saiu nada satisfeita do Morumbis. Antes de começar a partida, os adeptos protestaram contra o treinador Roger Machado e o diretor de futebol Rui Costa. O desempenho da equipe também não ajudou. Afinal, o Tricolor pressionou, teve superioridade numérica, mas não conseguiu aumentar a vantagem. Além disso, o técnico são-paulino ouviu gritos de burro ao tirar Luciano, autor do único gol da partida, no segundo tempo.

São Paulo sai na frente

A etapa inicial foi de completo domínio do São Paulo. Desde o começo, a equipe de Roger Machado controlou as principais ações e pressionou em busca de abrir o placar. Novidade no time titular, Cauly foi o grande entusiasta desta pressão e tentou marcar o primeiro da partida três vezes, mas não calibrou o pé o suficiente para estrear o marcador. Alan Franco também teve boa oportunidade em cobrança de escanteio, mas Pedro Rocha conseguiu espalmar para escanteio. Contudo, de tanto insistir, o Tricolor, enfim, conseguiu balançar as redes. E com seu artilheiro nas últimas partidas. Aos 31, Danielzinho acionou Artur no lado esquerdo, o atacante limpou a marcação e cruzou na área. Luciano antecipou a marcação e, de cabeça, fez 1 a 0. Foi o terceiro gol do camisa 10 nas últimas três partidas.

E se enganou aquele que acreditava que o São Paulo estaria satisfeito. O Tricolor seguiu em cima e teve outras oportunidades de ampliar o placar. Primeiro, Artur tabelou com Calleri, mas na hora de finalizar, pegou muito embaixo da bola e mandou pra fora. Depois, Cauly saiu na cara do gol, mas Pedro Rocha cresceu para fazer a defesa. Contudo, o 1 a 0 persistiu até o final do primeiro tempo

Vitória nada convincente

Se a situação do Juventude já estava difícil, ela complicou ainda mais no começo do segundo tempo. Afinal, Diogo Barbosa deu um carrinho desproporcional em Luciano e, após análise do VAR, recebeu o cartão vermelho direto. Assim, apareceu ainda mais espaço para o São Paulo buscar o segundo gol. Na primeira boa chance, Artur acertou a trave e, no rebote, Calleri finalizou forte, mas Pedro Rocha apareceu para fazer nova intervenção. Depois, foi a vez de Luciano deixar Calleri de frente para o gol, mas o camisa 9 bateu por cima da meta. Contudo, o passar dos minutos foi irritando o torcedor no Morumbis, que esperava um placar mais elástico por conta da pressão e da superioridade numérica.

Com o torcedor impaciente, o São Paulo se lançou ainda mais para o ataque, mas não conseguia furar a defesa montada pelo clube gaúcho. Contudo, aos 41, André Silva tentou fazer um domínio e a bola bateu no braço de Léo Índio. Após análise do VAR, o árbitro assinalou pênalti. Calleri foi para a bola e Pedro Rocha voou no canto para fazer a defesa e evitar o segundo gol. Assim, o 1 a 0 se manteve até o fim, para as vaias do são-paulino presente no Morumbis após o apito final.

SÃO PAULO 1X0 JUVENTUDE

Jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil

Data e hora: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

Público: 33.603

Renda: R$ 1.142.961,00

Gols: Luciano, 31/1°T (1-0);

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Rafael Tolói e Wendell; Luan (Lucca, 25/2°T) e Danielzinho; Artur, Cauly e Luciano (André Silva, 36/2°T); Calleri. Técnico: Roger Machado.

JUVENTUDE: Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo (Gabriel Pinheiro, 38/2°T); Raí Ramos, Luan Martins (Léo Índio, 25/2°T), Mandaca (Alisson Safira, 38/2°T), Raí (Lucas Mineiro, 25/2°T) e Diogo Barbosa; Manuel Castro e Alan Kardec (Fábio Lima, 09/2°T). Técnico: Maurício Barbieri.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões Amarelo: Rodrigo Sam, Luan Martins e Mandaca (JUV)

Cartão Vermelho: Diogo Barbosa (JUV)



