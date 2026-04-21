Spinelli decide, Vasco vence Paysandu e abre vantagem na Copa do Brasil

Claudio Spinelli encerrou a seca de gols no momento certo para o Vasco. Nesta terça-feira (21/4), o argentino marcou duas vezes na vitória do cruzmaltino por 3 x 0 sobre o Paysandu, no Mangueirão, em Belém, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O centroavanete balançou as redes no segundo tempo e deu fim o jejum de cinco jogos sem marcar. O resultado poderia ser maior, porque Nuno Moreira teve um gol anulado. Do outro lado, o Papão da Curuzu, aliás, teve melhor desempenho na etapa inicial e poderia marcar, porém caiu no segundo tempo.
Com o resultado, o Vasco pode até perder por um gol de diferença que avança à próxima fase da Copa do Brasil. Em caso de derrota por dois gols, o duelo será definido na marca da cal. As equipes, aliás, voltam a se enfrentar em 13 de maio, uma quarta-feira, às 19h, em São Januário.
O time casa provocou o primeiro susto com chute de Ítalo no travessão, mas foi o Vasco que começou melhor ensaiando um domínio do jogo, com boas jogadas de Rojas. Uma delas, quase terminou em gol, mas Gabriel defendeu. Aos poucos, o Paysandu se organizou e construiu uma forte marcação. Renato Gaúcho se irritava ao ver sua equipe trocando passes no meio campo sem conseguir penetrar no ataque. Quando tinha a bola, o Papão buscava rapidamente o contra-ataque, explorando as costas da defesa. Ítalo levou a melhor por algumas vezes sobre Puma no lado esquerdo e quase marcou em batida cruzada, que Jardim defendeu. Marcinho também teve boa atuação ditando o ritmo do meio campo. Com as boas chances, o Paysandu, aliás, poderia ter saído do intervalo à frente do placar.
Na segunda etapa, a equipe cruzmaltina entrou mais ligada e conseguiu assustar mais os donos da casa. E conseguiu ser premiado, com dois gols de Spinelli. Aos 11 minutos, Rojas foi malandro ao cobrar lateral rápido acionando Andrés Gómez na linha de fundo. O camisa 11, assim, cruzou para o centro da área para Claudio Spinelli encher o pé na marca da cal. Aos 16, Rojas fez lindo lançamento com muito efeito na área. O argnetino cabeceou no cantinho para ampliar. Depois disso, a equipe de Renato Gaúcho controlou o jogo e não sofreu sustos. O Papão da Curuzu, portanto, sentiu os vacilos e não conseguiu repetir o bom desempenho dos 45 minutos iniciais. A chance foi em chute de Caio Mello da intermediária. Léo Jardim, assim, apenas observou a bola.
Nos acréscimos, Nuno Moreira balançou as redes. No entanto, o árbitro, após análise no VAR, entendeu que foi falta de Brenner sobre zagueiro Bruno Bispo em lance do gol do Vasco.
PAYSANDU 0x2 VASCO
Copa do Brasil Jogo de ida da 5ª fase
Data: 21/04/2026, às 21h30
Local: Estádio Mangueirão, Belém, no Pará
Gols: Spinelli, 11’/2°T (0-1) e Spinelli, 16’/2°T (0-2);
PAYSANDU: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Bruno Bispo e Facundo Bonifazi; Pedro Henrique (Brian Macapá, 18’/2°T; Henrique, 24’/2°T), Caio Mello e Marcinho; Hinkel (Lucas Cardoso, 14’/2°T), Keliton Pego (Thalyson, 18’/2°T), Ítalo (Juninho, 14’/2°T). Técnico: Júnior Rocha.
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes (Matheus França, 33’/2°T), Tchê Tchê (Nuno Moreira, 24’/2°T) e Rojas (Adson, 24’/2°T); Andrés Gómez (Hugo Moura, 32’/2°T) e Spinelli (Brenner, 23’/2°T). Técnico: Renato Gaúcho.
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
VAR: Daiane Muniz (SP)
Cartão Amarelo: Pedro Henrique, Henrico (PAY), Thiago Mendes (VAS)
Saiba Mais