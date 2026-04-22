Futebol americano: tudo o que você precisa saber sobre o Draft 2026

O evento é a porta de entrada para o futebol americano profissional na temporada de 2026/2027 - (crédito: Divulgação: NFL)

O Draft da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos (NFL) começa nesta quinta-feira (23/4), e será realizado em Pittsburgh. O evento consiste no recrutamento de novos talentos do futebol americano universitário para suas equipes, o qual reúne todas as 32 franquias da liga.

A ordem de seleção do draft é baseada no desempenho das equipes na última temporada, a franquia com a pior campanha garante a primeira escolha, enquanto a última posição pertence ao atual campeão do Super Bowl. Neste ano, o Las Vegas Raiders detém a primeira "pick" após encerrar com 3 vitórias e 14 derrotas, já a escolha final cabe ao Seattle Seahawks.

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A incerteza sobre a primeira escolha é quase nula. Fernando Mendoza, quarterback campeão pela Universidade de Indiana (Indiano Hoosiers) e vencedor do Heisman, prêmio dado ao melhor jogador da temporada do universitário do país, surge como o favorito absoluto para a posição. A iminente seleção do atleta ganha força com a dispensa de Geno Smith, antigo titular dos Raiders na posição.

Fernando Mendoza é nascido em Miami e descendente de cubanos, o atleta se destaca pelo seu desempenho sob pressão, visão de jogo e tomada de decisões rápidas. O quarterback de 1,88m e 107kg guiou a faculdade de Indiana para o título invicto na última temporada. Caso o jogador for selecionado na primeira escolha, será a 19 vez que um quarterback é escolhido na primeira pick geral desde 2000.

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Apesar da ordem ser definida pelo desempenho das franquias na última temporada, essa configuração pode se alterar. As escolhas são tratadas como uma moeda de troca, permitindo que os times iniciem negociações antes e durante o Draft para realizar movimentos de trade up (subir na ordem para garantir um talento específico) ou trade down (recuar para acumular mais escolhas). Essa dinâmica de mercado pode alterar completamente o desenho das picks.

O draft iniciará nesta quinta (23/4) e encerrará apenas no sábado (25/4), no primeiro dia ocorrerá a primeira rodada, às 22h. No segundo acontecem a segunda e a terceira, às 20h, e no último dia as rodadas finais (4 a 7), às 17h.

No momento, a ordem das escolhas na primeira rodada é:

1.Las Vegas Raiders

2.New York Jets

3.Arizona Cardinals

4.Tennessee Titans

5.New York Giants

6.Cleveland Browns

7.Washington Commanders

8.New Orleans Saints

9.Kansas City Chiefs

10.New York Giants

11.Miami Dolphins

12.Dallas Cowboys

13.Los Angeles Rams

14.Baltimore Ravens

15.Tampa Bay Buccaneers

16.New York Jets

17.Detroit Lions

18.Minnesota Vikings

19.Carolina Panthers

20.Dallas Cowboys

21.Pittsburgh Steelers

22.Los Angeles Chargers

23.Philadelphia Eagles

24.Cleveland Browns

25.Chicago Bears

26.Buffalo Bills

27.San Francisco 49ers

28.Houston Texans

29.Kansas City Chiefs

30.Miami Dolphins

31.New England Patriots

32.Seattle Seahacks



Estágiario sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



