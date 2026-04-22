Futebol americano: tudo o que você precisa saber sobre o Draft 2026

O Draft da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos (NFL) começa nesta quinta-feira (23/4), e será realizado em Pittsburgh. O evento consiste no recrutamento de novos talentos do futebol americano universitário para suas equipes, o qual reúne todas as 32 franquias da liga.
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A ordem de seleção do draft é baseada no desempenho das equipes na última temporada, a franquia com a pior campanha garante a primeira escolha, enquanto a última posição pertence ao atual campeão do Super Bowl. Neste ano, o Las Vegas Raiders detém a primeira "pick" após encerrar com 3 vitórias e 14 derrotas, já a escolha final cabe ao Seattle Seahawks.
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A incerteza sobre a primeira escolha é quase nula. Fernando Mendoza, quarterback campeão pela Universidade de Indiana (Indiano Hoosiers) e vencedor do Heisman, prêmio dado ao melhor jogador da temporada do universitário do país, surge como o favorito absoluto para a posição. A iminente seleção do atleta ganha força com a dispensa de Geno Smith, antigo titular dos Raiders na posição.
Fernando Mendoza é nascido em Miami e descendente de cubanos, o atleta se destaca pelo seu desempenho sob pressão, visão de jogo e tomada de decisões rápidas. O quarterback de 1,88m e 107kg guiou a faculdade de Indiana para o título invicto na última temporada. Caso o jogador for selecionado na primeira escolha, será a 19 vez que um quarterback é escolhido na primeira pick geral desde 2000.
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Apesar da ordem ser definida pelo desempenho das franquias na última temporada, essa configuração pode se alterar. As escolhas são tratadas como uma moeda de troca, permitindo que os times iniciem negociações antes e durante o Draft para realizar movimentos de trade up (subir na ordem para garantir um talento específico) ou trade down (recuar para acumular mais escolhas). Essa dinâmica de mercado pode alterar completamente o desenho das picks.
O draft iniciará nesta quinta (23/4) e encerrará apenas no sábado (25/4), no primeiro dia ocorrerá a primeira rodada, às 22h. No segundo acontecem a segunda e a terceira, às 20h, e no último dia as rodadas finais (4 a 7), às 17h.
No momento, a ordem das escolhas na primeira rodada é:
1.Las Vegas Raiders
2.New York Jets
3.Arizona Cardinals
4.Tennessee Titans
5.New York Giants
6.Cleveland Browns
7.Washington Commanders
8.New Orleans Saints
9.Kansas City Chiefs
10.New York Giants
11.Miami Dolphins
12.Dallas Cowboys
13.Los Angeles Rams
14.Baltimore Ravens
15.Tampa Bay Buccaneers
16.New York Jets
17.Detroit Lions
18.Minnesota Vikings
19.Carolina Panthers
20.Dallas Cowboys
21.Pittsburgh Steelers
22.Los Angeles Chargers
23.Philadelphia Eagles
24.Cleveland Browns
25.Chicago Bears
26.Buffalo Bills
27.San Francisco 49ers
28.Houston Texans
29.Kansas City Chiefs
30.Miami Dolphins
31.New England Patriots
32.Seattle Seahacks
Estágiario sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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