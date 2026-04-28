PSG 5 x 4 Bayern iguala recorde de gols em um só jogo de semi da Champions

Rede balança no Parque dos Príncipes: marca estabelecida por PSG e Bayern iguala partida entre Eintracht Frankfurt e Rangers - (crédito: Franck Fife/AFP)

A impressionante chuva de gols na Liga dos Campeões da Europa entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique entrou, definitivamente, para o"livro dos recordes" da competição europeia. Nesta terça-feira (28/4), em duelo movimentadíssimo no Parque dos Príncipes, os franceses venceram os alemães, por 5 x 4, e igualaram uma marca estabelecida pela primeira vez há mais de seis décadas. O único registro de uma semifinal com nove gols ocorreu em 1959/1960.

Na ocasião, o Eintracht Frankfurt aplicou 6 x 3 sobre o Rangers, ainda na era da Taça dos Campeões da Europa. Desde então, nenhuma outra partida do torneio de elite do Velho Continente alcançou tal volume ofensivo em plena semifinal. Em algumas oportunidades, alguns confrontos se aproximaram da marca, mas jamais sem igualar ou ultrapassar os nove gols.

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A lista de jogos com sete gols em semifinais conta com duelos marcantes ao longo das décadas. Entre eles, o 4 x 3 do CSKA Sofia sobre o próprio Bayern em 1981/1982, além do 5 x 2 do Ajax contra os alemães em 1994/1995. Já na era moderna da Liga dos Campeões, confrontos como Liverpool 5 x 2 Roma (2017/2018), Manchester City 4 x 3 Real Madrid (2021/2022) e Inter de Milão 4 x 3 Barcelona (2024/2025) reforçam a raridade do feito registrado na noite parisiense.

No espetáculo em Paris, o ataque francês brilhou com dois gols de Ousmane Dembélé, dois de Khvicha Kvaratskhelia e um de João Neves. Do lado alemão, balançaram as redes Luis Díaz, Dayot Upamecano, Michael Olise e Harry Kane, em um duelo de trocas constantes de vantagem e intensidade do início ao fim. Com o 5 x 4 da ida, as equipes deixam em aberto a possibilidade de baterem o maior placar agregado em semifinais: os 13 gols marcados por Liverpool e Roma (2017/2018) e por Inter de Milão e Barcelona (2024/2025).

A definição da vaga para a final da Champions ficou aberta para o confronto de volta. O PSG leva o direito de jogar por qualquer empate para disputar a segunda final consecutiva do torneio europeu. As equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira (6/5), na Allianz Arena, em Munique, com expectativa de mais um capítulo eletrizante após uma das maiores partidas da história recente do torneio.

As semis com mais gols*

Era Taça dos Campeões da Europa (iniciada em 1955/1956)

1959/1960 - Rangers 3 x 6 Eintracht Frankfurt

1981/1982 - CSKA Sofia 4 x 3 Bayern de Munique

Era Liga dos Campeões (iniciada em 1992/1993)

1994/1995 - Bayern de Munique 2 x 5 Ajax

2017/2018 - Liverpool 5 x 2 Roma

2021/2022 - Manchester City 4 x 3 Real Madrid

2024/2025 - Barcelona 3 x 4 Internazionale

2025/2026 - Paris Saint-Germain 5 x 4 Bayern de Munique

*Gols marcados em apenas uma partida