Copa Centro-Oeste: Capital recebe o Operário-MS pelo acesso à 2ª fase

A coruja precisa obrigatoriamente sonhar com a classificação para a próxima fase. - (crédito: Uesley Costa - Capital SAF)

O Capital receberá o Operário-MS no Estádio Juscelino Kubitschek nesta quarta-feira, às 19h, em partida válida pela quinta rodada do Grupo A da Copa Centro-Oeste. A Coruja precisa confirmar a vitória para sonhar com a vaga à próxima fase da competição. O Tricolor ocupa a quinta colocação com cinco pontos. Os líderes empatados com sete pontos são Araguaína (TO), Rio Branco (ES) e o Operário-MS. A equipe do Tocantins é a líder devido ao saldo de gols. Os ingressos para a partida podem ser adquiridos no site do Capital por valores entre R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Para avançar ao mata-mata, o Capital depende de uma combinação precisa de resultados. Como apenas os dois primeiros colocados se classificam, a Coruja precisa, obrigatoriamente, vencer o Operário-MS e torcer por dois tropeços: uma derrota do Rio Branco (ES) diante do lanterna Primavera (MT) e um revés do Vila Nova contra o Araguaína (TO).

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O Capital também pode se classificar caso o Vila Nova vença o Araguaína (TO) e o Primavera (MT) supere o Rio Branco. Nesse caso, o Capital se classificaria na segunda colocação devido ao saldo de gols na comparação com o Vila Nova. Em quaisquer outros cenários a Coruja ficaria de fora da próxima fase.

"A gente tem o jogo da Copa Centro-Oeste na quarta-feira. Precisamos vencer para nos mantermos na expectativa da classificação. Temos que fazer uma partida acima da média com um adversário difícil, e estamos apenas focando neste duelo. Iremos trabalhar para construir a vitória e depois que a rodada estiver finalizada vamos ver se os deuses do futebol nos encaminham para a próxima fase", afirmou o técnico do Capital, Luizinho Vieira.

Leia também: Capital vence o Ceilândia e assume liderança provisória na Série D.

O Capital vem animado para o confronto. No último sábado (25/4), a Coruja venceu o Ceilândia, no Abadião, por 2 x 1. O resultado garantiu o Tricolor na segunda colocação do campeonato. O zagueiro Lucas Oliveira, autor de um dos gols da partida, disse que a vitória foi necessária para dar moral ao grupo.

"A gente precisava dar essa resposta para nós mesmos, para a torcida, e graças a Deus fui feliz com o gol para ajudar a equipe nessa grande vitória. Sempre importante se manter no topo da tabela. Precisamos seguir com esse trabalho bem feito. Para essa sequência de jogos, temos um grupo muito qualificado. Quem entra no time sempre consegue manter o bom nível", disse Lucas.

O Operário-MS vem de derrota contra o Ivinhema na Série D do Brasileirão. A equipe de Campo Grande ocupa a penúltima colocação do Grupo C com três pontos em três empates. Na Copa Verde, o alvinegro soma duas vitórias, um empate e uma derrota, totalizando sete pontos. O time está empatado com os líderes do campeonato, contudo, perde no saldo de gols.

Tabela do Grupo A da Copa Centro-Oeste: J= Jogos/ GM= Gols marcados/ GS= Gols sofridos/ P= Pontos.



1 Araguaína= 4J 5GM 2GS 7P

2 Rio Branco-ES= 4J 5GM 4GS 7P

3 Operário-MS=4J 6GM 8GS 7P

4 Vila Nova= 4J 8GM 3GS 5P

5 Capital CF= 4J 4GM 5GS 5P

6 Primavera AC= 4J 6GM 12GS 1P



FICHA TÉCNICA

Capital (DF) x Operário (MS).

Copa Centro-Oeste – 5 rodada.

CAPITAL

Luan; Genilson, Richardson, Lucas Oliveira e Renan; Zé Mateus, Jerry e Matheusinho; Cesinha, Nescau e Yann Rolim.

Técnico: Luizinho Vieira.

OPERÁRIO-MS

Luiz Felipe; Einstein, Breno Chaves, Titi e Gabriel Teixeira; Jonas, Antônio e Roger Modesto; Robinho, Alex Choco e Danilinho.

Técnico: Diego Souza.

Árbitro: Julian Negreiros de Castro (AC)

Horário: 19h

Local: Estádio JK, no Paranoá

Ingresso: Site oficial do Capital R$ 20 (inteira) e R$ 20 (meia)



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima