PSG vence Bayern em jogo histórico na semifinal da Champions

Marquinhos comemora o triunfo do PSG no Parque dos Príncipes contra o Bayern de Munique em jogo de nove gols - (crédito: AFP)

Apontados como dois dos principais candidatos ao título da Champions 2025/26, PSG e Bayern de Munique protagonizaram um jogo histórico nesta terça-feira (28). No Parque dos Príncipes, o time de Paris venceu por 5 a 4 na ida da semifinal, em uma partida marcada por intensidade do início ao fim. Os grandes nomes da noite foram Kvaratskhelia e Dembélé, que marcaram dois gols cada e comandaram a vitória parisiense, com João Neves também deixando o seu. Do outro lado, os alemães mostraram força e mantiveram o confronto aberto com gols de Harry Kane, em cobrança de pênalti, Olise, Upamecano e um golaço de Luis Díaz.

A partida correspondeu às expectativas, entre os dois times que lideram seus respectivos campeonatos nacionais. O Bayern, inclusive, já até se sagrou campeão da Bundesliga, enquanto o PSG está prestes a conquistar mais um título da Ligue 1.

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O duelo desta terça-feira também foi histórico para Marquinhos. O zagueiro igualou as 120 partidas do ex-lateral Roberto Carlos, como jogador brasileiro com mais partidas na história da Champions. Caso entre em campo no jogo da volta, o capitão do PSG vai liderar o ranking.

Além disso, foi a primeira vez em uma semifinal de Champions que as equipes fazem cinco gols ainda no primeiro tempo.

O jogo

O primeiro tempo no Parque dos Príncipes foi eletrizante. Foram cinco gols, incluindo duas cobranças de pênalti, e muita intensidade do início ao fim. O Bayern saiu na frente com Harry Kane, mas o PSG reagiu rápido. Kvaratskhelia e João Neves viraram o jogo, antes de Olise empatar novamente. Ainda assim, o PSG foi mais eficiente e voltou a ficar na frente com Dembélé, que converteu o pênalti nos acréscimos. No balanço geral, o time da casa produziu mais, criou as melhores chances na etapa inicial e levou a vantagem para o vestiário.

O Bayern voltou do intervalo com alteração na equipe e tentou pressionar o PSG em busca do empate. Mesmo assim, os donos da casa foram fatais e encaminharam a vitória em um intervalo de três minutos. Vitinha achou lindo passe para Hakimi, que cruzou rasteiro para Kvaratskhelia pegar de primeira e ampliar a vantagem. Na sequência, Dembélé aproveitou assistência de Doué para finalizar no canto e anotar o quinto do PSG no jogo. Porém, a reação do Bayern veio na bola parada. Após cruzamento do Kimmich, Upamecano subiu mais alto que todo mundo e, de cabeça, recolocou os alemães na partida. Quatro minutos depois, Luis Díaz driblou Marquinhos após um lindo passe de Harry Kane e marcou um golaço. Nos minutos finais, Mayulu ainda acertou a trave em ótimo contra-ataque do PSG.

PSG 5X4 BAYERN DE MUNIQUE

Semifinal da Champions 2025/26 (jogo de ida)

Data e horário: terça-feira, 28/04/2026, às 16h (de Brasília).

Local: Parque dos Príncipes, em Paris.

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernández, 37’/2ºT), Zaïre-Emery (Fabián Ruiz, aos 18’/2ºT), Vitinha e João Neves; Doué (Barcola, aos 25’/2ºT), Dembélé e Kvaratskhelia (Mayulu, aos 38’/2ºT). Técnico: Luis Enrique.

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies (Laimer, no intervalo), Kimmich, Pavlovic (Nicolas Jackson, aos 48’/2ºT), Olise, Musiala (Goretzka, aos 32’/2ºT), Luis Díaz, Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Gols: Harry Kane (P), aos 17’/1ºT (0-1); Kvaratskhelia, aos 24’/1ºT (1-1); João Neves, aos 33’/1ºT (2-1); Olise, aos 41’/1ºT (2-2); Dembélé (P), aos 45+5’/1ºT (3-2); Kvaratskhelia, aos 10’/2ºT (4-2); Dembélé, aos 13’/2ºT (5-2); Upamecano, aos 19’/2ºT (5-3); Luis Díaz, aos 23’/2ºT (5-4).

Árbitro: Sandro Schärer (Suíça).

Auxiliares: Ángel Nevado (Espanha) e Guadalupe Porras Ayuso (Espanha).

VAR: Carlos del Cerro Grande (Espanha).

Cartões amarelos: Marquinhos, Fabián Ruiz e Hakimi (PSG)