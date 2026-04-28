Iate Clube de Brasília recebe elite do tênis sênior no 15º ITF Masters

Roger Guedes, que chegou a ser 89º do mundo, vai ser um dos destaques da competição no Distrito Federal - (crédito: ITF Tennis)

O Iate Clube de Brasília receberá a 15ª edição do torneio ITF Masters na categoria MT700, entre os dias 4 a 9 de maio. A pontuação do torneio é válida para o ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF). O evento contará com mais de 250 atletas, com categorias que vão dos 30 aos 90 anos.

Entre os destaques do torneio está o ex-jogador de futebol Paulo André Benini, zagueiro campeão mundial da FIFA pelo Corinthians em 2012. O atleta disputará a categoria 40+. Campeão no futebol e no tênis, ele acumula o título do MT200 de Blumenal (SC), no ano passado. O pai de Paulo, Arnaldo Benini, também participará do torneio, na categoria 80+.

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Ao todo, o torneio reúne atletas de 13 países: Brasil, Ucrânia, Uruguai, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, Coreia do Sul, Paraguai, Peru, Itália, Bélgica, Chile e Portugal. Um dos principais destaques internacionais é a peruana Tita Zea, número 2 do mundo na categoria 60+ feminino.

O torneio engloba as seguintes categorias: simples e duplas, tanto para o feminino quanto para o masculino, além das duplas mistas.

No dia 7 de maio, das 14h às 16h30, a Fenaset e o Iate Clube de Brasília realizarão uma ação social no clube com alunos de 11 a 17 anos da Escola Parque Anísio Teixeira, na Ceilândia.



Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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