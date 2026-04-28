IFAB aprova novas regras e jogador que cobrir a boca poderá ser expulso

Vini Jr sofreu um insulto racista, enquanto Prestianni, do Benfica, cobria a boca ao falar - (crédito: Foto: Angel Martinez/Getty Images)

O International Football Association Board (IFAB) aprovou, por unanimidade, duas mudanças nas Leis do Jogo propostas pela Fifa. As novas medidas buscam coibir atitudes discriminatórias e protestos exagerados em campo e já têm implementação prevista para a Copa do Mundo de 2026. A decisão foi tomada em uma reunião especial realizada em Vancouver, no Canadá, nesta terça-feira (28/4).

Uma das mudanças mira jogadores que cobrem a boca ao falar com adversários, prática utilizada muitas vezes para esconder ofensas. A partir de agora, competições poderão punir esse comportamento com cartão vermelho direto, dependendo do regulamento adotado por cada organizador.

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A discussão ganhou força após um caso envolvendo Vini Jr, do Real Madrid, e Gianluca Prestianni, do Benfica, em jogo da Champions. Na ocasião, o brasileiro sofreu um insulto racista, enquanto o adversário cobria a boca ao falar. Posteriormente, a Uefa puniu Prestianni com seis partidas de suspensão, mas por linguagem homofóbica.

Outra alteração passa a punir com expulsão jogadores que deixarem o campo como forma de protesto contra decisões da arbitragem. A regra também vale para membros da comissão técnica que incentivarem esse tipo de atitude. Em casos extremos, se uma equipe provocar o abandono da partida, poderá perder o jogo por W.O.

Por fim, as mudanças acontecem após consultas feitas pela Fifa com diferentes setores do futebol. Além disso, nas próximas semanas, as 48 seleções classificadas para a Copa do Mundo receberão orientações detalhadas sobre as novas diretrizes.