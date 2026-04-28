Copa Centro-Oeste: Invicto, Gama tenta bombar artilheiro contra Atlético-GO

Quarto colocado na artilharia do Brasil em 2026 ao lado de Carlos Vinícius com 13 gols, Felipe Clemente está a seis bolas na rede do líder isolado Alex Choco (Operário-MS) - (crédito: Filipe Fonseca/Gama)

Em defesa da invencibilidade de 22 jogos na temporada, o Gama tem uma outra missão na noite desta quarta-feira contra o Atlético-GO, às 19h, no Estádio Antõnio Accioly, pela última rodada da primeira fase da Copa Centro-Oeste, como é chamada a primeira fase regional da Copa Verde. Classificou à próxima fase, o time alviverde pode ajudar o centroavante Felipe Clemente a se aproximar dos artilheiros dos Brasil em 2026.

Levantamento do GE mostra o camisa 9 do Gama na quarta posição com quatro gols ao lado de Carlos Vinícius, centroavante do Grêmio. À frente deles aparecem Vanilson do Grêmio Atlético Sampaio (GAS-RR) com 14, o badalado Pedro (Flamengo) com 15 e o líder isolado Alex Choco (Operário-MS) com 19. Portanto, seis bolas na rede separam o goleador alviverde do dono da dianteira em quatro meses de temporada no futebol brasileiro.

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Decisivo ao evitar a derrota do Gama para o Brasiliense no fim de semana em um lace de oportunismo ao perceber a falha grotesca do goleiro Matheus Kayzer, Felipe Clemente tem sido preservado pelo técnico Luis Carlos Souza na Copa Centro-Oeste. Ele entrou em campo apenas uma vez pelo torneio. Foi o suficiente para decidir a vitória contra o Cuiabá.

A tendência é Felipe Clemente iniciar a partida no banco de reservas. O Gama tem jogo importante no fim de semana contra o Luverdense-MG, no Bezerrão, pela quinta rodada da Série D do Brasileirão. O jogo de hoje é cumprimento de tabela para os visitantes.



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O Atlético Goianiense, sim, tem um desafio: quebrar a invencibilidade do Gama para avançar na Copa Centro-Oeste. Líder disparado com 12 pontos, o time candango não pode mais ser alcançado e pode encerrar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. O Dragão soma 7 pontos na vice-liderança, mas é ameaçado por Anápolis e Porto Vitória, ambos com seis pontos. Em caso de empate ou derrota, o anfitrião ficará pelo caminho.

No último fim de semana, o Gama entrou em campo pela Série D do Campeonato Brasilerio no clássico candango contra o Brasiliense. Pela Copa Verde, como o time de Luís Carlos Carioca garantiu a classificação antecipada, deve ir a campo com o time alternativo.

O Atlético-GO vive um momento diferente. No domingo (26), conquistou a segunda vitória na Série B, ao bater o Avaí, por 2 x 1. Mesmo com o triunfo, o time recebeu vaias dos torcedores durante a partida. Atitude que irritou o técnico Eduardo Souza.

"Eu trabalhei aqui quase quatro anos na Série A. Nossa torcida apoia o tempo inteiro, mas tem uns que, nessa volta, eu não esperava (que vaiassem). Fizemos um jogo em que até o gol deles o adversário não tinha dado um chute no gol. Empilhamos chances, poderíamos ter feito três, quatro, cinco gols", comentou em coletiva pós-jogo.

Em seis jogos na disputa, são três derrotas, um empate e duas vitórias. Fora os tropeços na Copa Verde e, por conta deles, terá que tentar para o único clube invicto do futebol brasileiro neste ano. Porém, ao que tudo indica, o rubro-negro goiano irá a campo com o “time B”, composto por reservas e atletas da base do Atlético Goianiense.

Ficha técnica

Atlético Goianiense x Gama

Copa Verde - 5ª rodada

Atlético Goianiense

Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Júnior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela Cristiano e Marrony; Léo Tocantins, Gustavo Coutinho e Geovany Soares.

Técnico: Eduardo Souza

Gama



Renan Rinaldi; Toninho, Darlan, Lucão e Gabriel Lima; Galhardo, Russo e Lucas Lourenço; Kennedy, Klenisson e Daniel Guerreiro.

Técnico: Luís Carlos Carioca.



Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Horário: 19h

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia-GO)

Transmissão: Canal do Benja, no YouTube



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



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