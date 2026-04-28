Salah sofre lesão e pode ter feito último jogo pelo Liverpool

A trajetória de Mohamed Salah no Liverpool está perto do fim. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a vitória por 3 x 1 sobre o Crystal Palace, no último sábado (25/4), pela Premier League, e deixou o gramado de Anfield visivelmente emocionado, sendo aplaudido pelos torcedores.
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Mesmo sem um posicionamento oficial do clube, Ibrahim Hassan, dirigente da seleção do Egito, afirmou que o jogador não voltará a atuar pelos Reds nesta temporada.
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Ele sofreu uma ruptura muscular na coxa e deve ficar cerca de quatro semanas em recuperação, declarou o dirigente.
Depois de nove anos marcantes, com títulos e protagonismo, a passagem do egípcio por Anfield caminha para um desfecho sem despedida em campo. A tendência é que o último contato com a torcida aconteça fora das quatro linhas, após o jogo final da temporada contra o Brentford, pela 38ª rodada da Premier League.
Apesar de ainda ter contrato por mais um ano, o atacante decidiu encerrar seu ciclo antecipadamente. A temporada atual teve menos espaço e rendimento abaixo do habitual, além de críticas públicas ao técnico Arne Slot. O cenário contrasta com o ano anterior, quando foi peça-chave na campanha do título da Premier League conquistado com folga sobre o Arsenal.
Dessa maneira, Salah se despede como um dos maiores nomes da história do clube, com 257 gols. Ele está atrás apenas de Roger Hunt e Ian Rush na artilharia histórica.
Salah preocupa para a Copa do Mundo?
Mesmo com a lesão, há otimismo em relação ao retorno aos gramados. Isto porque a expectativa é que ele esteja recuperado para a Copa do Mundo de 2026, onde o Egito enfrentará Bélgica, Nova Zelândia e Irã na fase de grupos. Por fim, o objetivo é evitar um novo cenário como em 2018, quando uma lesão comprometeu sua participação no torneio.
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