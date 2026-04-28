Veja como serão as transmissões da Copa do Mundo de 2026 no Brasil

A Copa do Mundo de 2026 será mais do que especial. Pela primeira vez, o Mundial terá 48 seleções e ao contrário do que vinha acontecendo, teremos também uma fase de mata-mata a mais, antes das oitavas de finais.
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No entanto, no que se refere ao Brasil, a Copa do Mundo também terá uma grande novidade em relação aos jogos que serão transmitidos no país. Maior conglomerado de TV da América Latina, a TV Globo não terá mais os direitos de transmissões de todas as partidas da competição. A emissora terá apenas metade dos jogos da Copa. Serão 54 (ou 55) partidas transmitidas na TV Aberta, TV Fechada e streaming.
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Além da Globo, a TV aberta também terá o SBT como um canal de transmissão de jogos nesta Copa do Mundo. Depois de 28 anos, o SBT volta a exibir um Mundial – dessa vez sob o comando de Galvão Bueno e Tiago Leifert, em parceria com a NSports. Os canais vai transmitir os mesmos 32 jogos na TV aberta e na paga, do mesmo pacote da TV Globo.
Neste Mundial, o único lugar que terá todos os jogos disputados sendo transmitidos para o Brasil será na CazéTV, através do YouTube e das SmartTVs. A CazéTV vai exibir os 104 jogos da Copa, sendo 49/50 partidas de forma exclusiva.
Quem vai transmitir os jogos do Brasil na Copa do Mundo?
Apesar da CazéTV ser a detentora de todas as partidas da Copa do Mundo, os jogos do Brasil serão exibidos por todos os canais que compraram pacotes de direitos. Ou seja, a Seleção Brasileira vai ser transmitida na Globo, no Sportv, no Globoplay, no SBT, na NSports e na CazéTV.
1ª rodada – Brasil x Marrocos – sábado, 13 de junho – 19h
Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
2ª rodada – Brasil x Haiti – sexta-feira, 19 de junho – 21h30
Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
3ª rodada – Escócia x Brasil – quarta-feira, 24 de junho – 19h
Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
No mata-mata, caso o Brasil se classifique, todos os jogos serão exibidos por todas as emissoras.
Como ficou a divisão de transmissões das partidas da Copa do Mundo?
11 de junho
México x África do Sul – 16h
Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
Coréia do Sul x República Tcheca – 23h
Transmissão: CazéTV
12 de junho
Canadá x Bósnia – 16h
Transmissão: CazéTV
Estados Unidos x Paraguai – 22h
Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
13 de junho
Catar x Suíça – 16h
Transmissão: CazéTV
Brasil x Marrocos – 19h
Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
Haiti x Escócia – 22h
Transmissão: CazéTV
14 de junho
Austrália x Turquia – 1h
Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
Alemanha x Curaçao – 14h
Transmissão: CazéTV
Holanda x Japão – 17h
Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
Costa do Marfim x Equador – 20h
Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
Suécia x Tunísia – 23h
Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
15 de junho
Espanha x Cabo Verde – 13h
Transmissão: CazéTV
Bélgica x Egito – 16h
Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
Arábia Saudita x Uruguai – 19h
Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
Irã x Nova Zelândia – 22h
Transmissão: CazéTV
16 de junho
França x Senegal – 16h
Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
Iraque x Noruega – 19h
Transmissão: CazéTV
Argentina x Argélia – 22h
Transmissão: CazéTV
17 de junho
Áustria x Jordânia – 1h
Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
Portugal x RD Congo – 14h
Transmissão: CazéTV
Inglaterra x Croácia – 17h
Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
Gana x Panamá – 20h
Transmissão: CazéTV
Uzbequistão x Colômbia – 23h
Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
18 de junho
República Tcheca x África do Sul – 13h
Transmissão: CazéTV
Suíça x Bósnia – 16h
Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
Canadá x Catar – 19h
Transmissão: CazéTV
México x Coréia do Sul – 22h
Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
19 de junho
Estados Unidos x Austrália – 16h
Transmissão: CazéTV
Escócia x Marrocos – 19h
Transmissão: CazéTV
Brasil x Haiti – 21h30
Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
20 de junho
Turquia x Paraguai – 0h
Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
Holanda x Suécia – 14h
Transmissão: CazéTV
Alemanha x Costa do Marfim – 17h
Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
Equador x Curaçao – 21h
Transmissão: CazéTV
21 de junho
Tunísia x Japão – 01h
Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
Espanha x Arábia Saudita – 13h
Tranmissão: CazéTV
Bélgica x Irã – 16h
Transmissão: CazéTV
Uruguai x Cabo Verde
Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
Nova Zelândia x Egito – 22h
Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
22 de junho
Argentina x Áustria – 14h
Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
França x Iraque – 18h
Transmissão: CazéTV
Noruega x Senegal – 21h
Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
23 de junho
Jordânia x Argélia – 0h
Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
Portugal x Uzbequistão – 14h
Transmissão: CazéTV
Inglaterra x Gana – 17h
Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
Panamá x Croácia – 20h
Transmissão: CazéTV
Colômbia x RD Congo – 23h
Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)
Na terceira rodada da fase de grupos, as emissoras escolherão naquele momento qual jogo que será transmitido. Globo e CazéTV farão suas escolhas de acordo com seus interesses de importância das partidas, enquanto SBT e NSports terão as partidas que a Globo tiver no pacote. Na rodada de mata-mata, as escolhas também serão feitas de acordo com os interesses de cada emissora. Vale lembrar que a CazéTV transmitirá todos os jogos.
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