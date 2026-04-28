Veja como serão as transmissões da Copa do Mundo de 2026 no Brasil

Veja como serÃ£o as transmissÃµes da Copa do Mundo de 2026 no Brasil - (crédito: Foto: DivulgaÃ§Ã£o/FIFA)

A Copa do Mundo de 2026 será mais do que especial. Pela primeira vez, o Mundial terá 48 seleções e ao contrário do que vinha acontecendo, teremos também uma fase de mata-mata a mais, antes das oitavas de finais.

No entanto, no que se refere ao Brasil, a Copa do Mundo também terá uma grande novidade em relação aos jogos que serão transmitidos no país. Maior conglomerado de TV da América Latina, a TV Globo não terá mais os direitos de transmissões de todas as partidas da competição. A emissora terá apenas metade dos jogos da Copa. Serão 54 (ou 55) partidas transmitidas na TV Aberta, TV Fechada e streaming.

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Além da Globo, a TV aberta também terá o SBT como um canal de transmissão de jogos nesta Copa do Mundo. Depois de 28 anos, o SBT volta a exibir um Mundial – dessa vez sob o comando de Galvão Bueno e Tiago Leifert, em parceria com a NSports. Os canais vai transmitir os mesmos 32 jogos na TV aberta e na paga, do mesmo pacote da TV Globo.

Neste Mundial, o único lugar que terá todos os jogos disputados sendo transmitidos para o Brasil será na CazéTV, através do YouTube e das SmartTVs. A CazéTV vai exibir os 104 jogos da Copa, sendo 49/50 partidas de forma exclusiva.

Quem vai transmitir os jogos do Brasil na Copa do Mundo?

Apesar da CazéTV ser a detentora de todas as partidas da Copa do Mundo, os jogos do Brasil serão exibidos por todos os canais que compraram pacotes de direitos. Ou seja, a Seleção Brasileira vai ser transmitida na Globo, no Sportv, no Globoplay, no SBT, na NSports e na CazéTV.

1ª rodada – Brasil x Marrocos – sábado, 13 de junho – 19h

Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

2ª rodada – Brasil x Haiti – sexta-feira, 19 de junho – 21h30

Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

3ª rodada – Escócia x Brasil – quarta-feira, 24 de junho – 19h

Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

No mata-mata, caso o Brasil se classifique, todos os jogos serão exibidos por todas as emissoras.

Como ficou a divisão de transmissões das partidas da Copa do Mundo?

11 de junho

México x África do Sul – 16h

Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

Coréia do Sul x República Tcheca – 23h

Transmissão: CazéTV

12 de junho

Canadá x Bósnia – 16h

Transmissão: CazéTV

Estados Unidos x Paraguai – 22h

Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

13 de junho

Catar x Suíça – 16h

Transmissão: CazéTV

Brasil x Marrocos – 19h

Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)



Haiti x Escócia – 22h

Transmissão: CazéTV

14 de junho

Austrália x Turquia – 1h

Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)



Alemanha x Curaçao – 14h

Transmissão: CazéTV

Holanda x Japão – 17h

Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

Costa do Marfim x Equador – 20h

Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)



Suécia x Tunísia – 23h

Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)



15 de junho

Espanha x Cabo Verde – 13h

Transmissão: CazéTV

Bélgica x Egito – 16h

Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

Arábia Saudita x Uruguai – 19h

Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

Irã x Nova Zelândia – 22h

Transmissão: CazéTV

16 de junho

França x Senegal – 16h

Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

Iraque x Noruega – 19h

Transmissão: CazéTV

Argentina x Argélia – 22h

Transmissão: CazéTV

17 de junho

Áustria x Jordânia – 1h

Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

Portugal x RD Congo – 14h

Transmissão: CazéTV

Inglaterra x Croácia – 17h

Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

Gana x Panamá – 20h

Transmissão: CazéTV

Uzbequistão x Colômbia – 23h

Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

18 de junho

República Tcheca x África do Sul – 13h

Transmissão: CazéTV

Suíça x Bósnia – 16h

Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

Canadá x Catar – 19h

Transmissão: CazéTV

México x Coréia do Sul – 22h

Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

19 de junho

Estados Unidos x Austrália – 16h

Transmissão: CazéTV

Escócia x Marrocos – 19h

Transmissão: CazéTV

Brasil x Haiti – 21h30

Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

20 de junho

Turquia x Paraguai – 0h

Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

Holanda x Suécia – 14h

Transmissão: CazéTV

Alemanha x Costa do Marfim – 17h

Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

Equador x Curaçao – 21h

Transmissão: CazéTV

21 de junho

Tunísia x Japão – 01h

Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

Espanha x Arábia Saudita – 13h

Tranmissão: CazéTV

Bélgica x Irã – 16h

Transmissão: CazéTV

Uruguai x Cabo Verde

Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

Nova Zelândia x Egito – 22h

Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

22 de junho

Argentina x Áustria – 14h

Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

França x Iraque – 18h

Transmissão: CazéTV

Noruega x Senegal – 21h

Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

23 de junho

Jordânia x Argélia – 0h

Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

Portugal x Uzbequistão – 14h

Transmissão: CazéTV

Inglaterra x Gana – 17h

Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), Sportv, NSports (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

Panamá x Croácia – 20h

Transmissão: CazéTV

Colômbia x RD Congo – 23h

Transmissão: Globo (TV Aberta), Sportv (TV Paga), CazéTV e Globoplay (Streaming)

Na terceira rodada da fase de grupos, as emissoras escolherão naquele momento qual jogo que será transmitido. Globo e CazéTV farão suas escolhas de acordo com seus interesses de importância das partidas, enquanto SBT e NSports terão as partidas que a Globo tiver no pacote. Na rodada de mata-mata, as escolhas também serão feitas de acordo com os interesses de cada emissora. Vale lembrar que a CazéTV transmitirá todos os jogos.