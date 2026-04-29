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Arrascaeta sofre fratura contra Estudiantes e desfalca o Flamengo

Meia tem lesão na clavícula confirmada após realizar exames em hospital próximo ao estádio Jorge Luis Hirschi e não joga contra o Vasco, no domingo, pelo Brasileirão

A dor de Arrascaeta ao fraturar a clavícula durante o empate por 1 x 1 com o Estudiantes - (crédito: Juan Mabromata/AFP)
A dor de Arrascaeta ao fraturar a clavícula durante o empate por 1 x 1 com o Estudiantes - (crédito: Juan Mabromata/AFP)

O meia Giorgian de Arrascaeta sofreu uma fratura na clavícula direita durante o empate por 1 x 1 do Flamengo com o Estudiantes, nesta quarta-feira (29/4), pela Copa Libertadores. A confirmação da lesão se deu por parte do clube em comunicado enviado à imprensa após o fim do jogo.

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Arrascaeta saiu aos 18 minutos do primeiro tempo, com muitas dores no ombro direito, após encontrão de Palácios. Os médicos do Flamengo rapidamente foram a campo para iniciar o atendimento, logo constatando a necessidade de substituição do craque.

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O meia uruguaio saiu diretamente do estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, rumo a um hospital próximo para a realização de exames. Às 23h35 (de Brasília), o Flamengo confirmou a fratura do jogador. Dessa forma, ele retornará com o restante da delegação ainda na madrugada desta quinta (30/4) rumo ao Rio de Janeiro.

O clube, no entanto, não informou o período de recuperação, ainda que seja difícil imaginar um cenário em que o craque possa ir a campo contra o Vasco, no domingo (3/5), pela 14ª rodada do Brasileirão.

Arrascaeta não preocupa apenas o Flamengo. A equipe médica do Uruguai monitora o quadro do camisa 10 celeste. A torcida é para que se recupere bem e reúna condições de jogo para o início da campanha da seleção na Copa do Mundo de 2026. Os uruguaios estreiam em 15 de junho contra a Arábia Saudita em Miami.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 29/04/2026 23:53 / atualizado em 30/04/2026 00:00
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