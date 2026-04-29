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Arias lamenta empate do Palmeiras no Paraguai: "Parece uma derrota"

Autor do gol alviverde, colombiano destacou domínio na partida, mas cobrou maior eficiência para garantir vitória

Arias lamentou empate do Palmeiras no Paraguai - (crédito: Foto: Cesar Greco/ Palmeiras)
Arias lamentou empate do Palmeiras no Paraguai - (crédito: Foto: Cesar Greco/ Palmeiras)

O Palmeiras deixou o estádio La Nueva Olla, em Assunção, com sensação de frustração após empatar por 1 a 1 com o Cerro Porteño, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Verdão saiu na frente com Jhon Arias, mas cedeu o empate em um lance infeliz, quando a bola bateu nas costas do goleiro Carlos Miguel antes de entrar.

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Após o apito final, Arias não escondeu a insatisfação com o resultado. Para o meia-atacante, o desempenho da equipe justificava uma vitória fora de casa.

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"Resultado negativo para nós. Claramente viemos com a intenção de somar três pontos, de ganhar. Durante grande parte do jogo acredito que dominamos. Tomamos um empate que parece uma derrota. Não sei, creio que nos faltou liquidar o jogo mais cedo. O Cerro se manteve no jogo, fazem o gol, e depois tem a defesa do goleiro no último lance da partida.", explicou o colombiano.

O Palmeiras controlou boa parte das ações, especialmente após abrir o placar, mas não conseguiu ampliar a vantagem. A falta de efetividade acabou custando caro, permitindo que o Cerro permanecesse vivo na partida até encontrar o gol de empate.

Assim, com o resultado, o Verdão perdeu a liderança do Grupo F e caiu para a segunda posição, agora com cinco pontos. O Sporting Cristal assumiu a ponta da tabela, com seis, enquanto o Cerro Porteño aparece logo atrás, com quatro. O Junior Barranquilla segue na lanterna, com apenas um ponto.

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 29/04/2026 23:50 / atualizado em 29/04/2026 23:50
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