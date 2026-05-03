No comando do Minas Brasília, Kethleen Azevedo reencontra ex-clube Itabirito

A representatividade de mulheres como treinadoras de equipes femininas cresce, mesmo minimamente, no futebol brasileiro. Mesmo assim, há personagens com potencial de servirem como inspiração para outras garotas não desistirem do sonho de viver no âmbito esportivo. Kethleen Azevedo é uma dessas figuras em quem é possível se espelhar. Técnica do Minas Brasília, a mineira reencontra, neste domingo (3/5), às 16h, a ex-equipe, o Itabirito, no Estádio Bezerrão, pela Série A2 do Brasileirão Feminino. No antigo time, a profisisonal foi a primeira a assumir a prancheta logo na criação da equipe, despedindo-se com uma marca histórica no clube.

Em 2022, o Itabirito surgiu no cenário do futebol de Minas Gerais como o “caçula” dos mineiros. O clube é fruto da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o primeiro 100% desse modelo no estado. Após dois anos, em 2024, a instituição focou na criação da modalidade feminina e obteve êxito imediato. Para liderar a equipe, Kethleen Azevedo foi a principal aposta dos investidores para a estreia da categoria e, em um curto espaço de tempo, conseguiu colocar o Gato do Mato no cenário nacional, com a vaga inédita à Série A3 do Brasileirão.

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Neste domingo (3/5), à frente do Minas Brasília, Azevedo reencontrará ex-companheiros de profissão no duelo do clube candango com o time mineiro. Hoje em um degrau mais alto no Brasileirão, o Itabirito também colhe os frutos plantados pela ex-comandante durante a passagem. Para Kethleen, é gratificante ver a evolução da modalidade com o passar do tempo. “Eu fico feliz pela projeção que o clube ganhou no cenário nacional. Feliz também de ter feito parte da história, de ter sido a primeira treinadora do clube, de ter feito os primeiros passos e ver hoje que estão ganhando essa projeção nacional”, contou.

A técnica também entrou para a história do time de Brasília. Em 2025, despediu-se do Itabirito para assumir o Minas e tornou-se a primeira mulher a comandar a equipe. “Eu fico muito feliz pela história que eu venho construindo e o legado que eu venho deixando nos clubes. Eu trabalho muito para isso, para que eu possa marcar, deixar histórias bacanas dentro dos clubes que eu passo, respeitando todas as camisas e entregando o meu máximo”, destacou.

“É muito bom contribuir. Não só com os clubes onde eu passei, mas também com a evolução da categoria do futebol feminino, fomentando. Então, eu sinto muito orgulho sim e estou muito feliz aqui no Minas Brasília de poder já deixar uma história muito legal. Ser eternamente a primeira treinadora mulher no comando do time é muito legal, e espero continuar escrevendo histórias legais por aí”, orgulhou-se.

Por fim, Kethleen projetou um grande confronto para a tarde de domingo (3/5). As equipes têm os mesmos 15 pontos na classificação. “Vamos jogar em casa. Vamos tentar propor o nosso jogo, jogar para cima, duelando, buscando a vitória e, com certeza, quem ganha com isso é o futebol feminino, que vai ver um jogo muito disputado, muito bem jogado. Vamos trabalhar firme para que a gente possa vencer nos detalhes. Um jogo dessa grandeza, algum detalhe pode fazer a diferença e eu espero que esteja a nosso favor”, ressaltou.

Ficha técnica

Minas Brasília x Itabirito

Série A2 do Brasileirão Feminino - 7ª rodada

Minas Brasília

Rubi; Suzana, Esther, Rayane e Rhayssa; Stephane, Monse e Drielly; Rafa, Rayla e Hadri.

Técnica: Kethleen Azevedo

Itabirito

Marcelle; Jojo, Hilary, Camila Santos e Flávia Gil; De La Torre, Bruna Victoria e Luana Rodrigues; Aryane, Verônica e Jú Faria.

Técnico: Hoffman.

Árbitro: Allysson de Souza Zilse (DF)

Dia e hora: Domingo (3/5), às16h

Local: Estádio Bezerrão (Gama/DF)

Ingresso: Entrada solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível

Transmissão: Canal da FFDF no Youtube

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz

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