Robinho Jr. acusa Neymar de agressão e notifica o Santos

De acordo com Robinho Jr., o camisa 10 do Peixe "proferiu xingamentos de maneira ofensiva", aplicou uma "rasteira" e desferiu "um tapa violento no rosto" do jovem. A defesa pede a instauração de sindicância para investigar o ocorrido e o fornecimento das imagens do treino. Além disso, quer a manifestação do clube pelas providências tomadas e o agendamento de reunião para tratar de possível rescisão.

Clima azedou de vez

Segundo o site ge, Neymar se sentiu desrespeitado ao levar um drible do garoto. Irritado, o astro, então, reagiu após pedir para ele maneirar. Depois, os dois passaram a discutir, algo que resultou em um empurra-empurra, com direito a um tapa do camisa 10. A rasteira veio na sequência.

Vale lembrar que a dupla tem uma relação de "padrinho e apadrinhado". Por este motivo, tudo parecia resolvido internamente, algo que não aconteceu por causa da decisão de pedir a intervenção do Alvinegro Praiano.

Ambos ficaram de fora do clássico de sábado, contra o Palmeiras, e por isso participaram do treino deste domingo (3). O camisa 10, por sinal, está entre os relacionados para a partida desta terça-feira (5), e pretende iniciar uma sequência de jogos visando a convocação para a Copa em 18 de maio.