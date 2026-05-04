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FUTEBOL PAULISTA

Robinho Jr. acusa Neymar de agressão e notifica o Santos

Documento alega que jovem foi agredido pelo camisa 10 e cita possível rescisão de contrato por "ausência de condições mínimas de segurança

Robinho Jr. não gostou do comportamento de Neymar no último treino do Santos - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos )
Robinho Jr. não gostou do comportamento de Neymar no último treino do Santos - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos )

Antes de um confronto decisivo com o Recoleta-PAR pela Sul-Americana, o Santos tem um novo problema em seu elenco. Afinal, os representantes do atacante Robinho Jr. enviaram ao clube, nesta segunda-feira (4), uma notificação extrajudicial para cobrar providências em relação ao desentendimento com Neymar no treino deste domingo (3). A informação é do portal ge.

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Diante disso, o jovem santista faz três acusações, no documento, contra Neymar e exige uma reunião para tratar da rescisão contratual por "ausência de condições mínimas de segurança" no clube.

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Saiba Mais

De acordo com Robinho Jr., o camisa 10 do Peixe "proferiu xingamentos de maneira ofensiva", aplicou uma "rasteira" e desferiu "um tapa violento no rosto" do jovem. A defesa pede a instauração de sindicância para investigar o ocorrido e o fornecimento das imagens do treino. Além disso, quer a manifestação do clube pelas providências tomadas e o agendamento de reunião para tratar de possível rescisão.

Clima azedou de vez

Segundo o site ge, Neymar se sentiu desrespeitado ao levar um drible do garoto. Irritado, o astro, então, reagiu após pedir para ele maneirar. Depois, os dois passaram a discutir, algo que resultou em um empurra-empurra, com direito a um tapa do camisa 10. A rasteira veio na sequência.

Vale lembrar que a dupla tem uma relação de "padrinho e apadrinhado". Por este motivo, tudo parecia resolvido internamente, algo que não aconteceu por causa da decisão de pedir a intervenção do Alvinegro Praiano.

Ambos ficaram de fora do clássico de sábado, contra o Palmeiras, e por isso participaram do treino deste domingo (3). O camisa 10, por sinal, está entre os relacionados para a partida desta terça-feira (5), e pretende iniciar uma sequência de jogos visando a convocação para a Copa em 18 de maio.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 04/05/2026 16:02
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