Torcedor do Vasco é atingido por tiro de bala de borracha e pode perder visão

O Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, local onde o episódio aconteceu - (crédito: Uai Turismo)

Um torcedor do Vasco foi alvo de um disparo de bala de borracha no rosto e corre o risco de perder a visão do olho direito. O episódio ocorreu nesse domingo (3/5), do lado de fora do Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro, após o empate entre o Cruzmaltino e o Flamengo, em 2 x 2, em confronto válido pelo Brasileirão.

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De acordo com informações do Jornal Extra, o torcedor é Arthur Conceição, 18 anos. Na saída do estádio, após a partida, foi atingido por disparo feito por um policial durante ação da Polícia Militar (PMERJ). Acompanhado por amigos, se perdeu na confusão, e acabou baleado.

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"Assim que chegamos à rua, tinha muito cheiro de gás. Andamos com cuidado. Havia muitas crianças e idosos. Chegamos perto de um carro e vimos muita correria, cavalaria indo para cima. Chegou um policial desnorteado nos expulsando do abrigo. Fiquei com bastante medo. Parei do lado de um carrinho, e quando virei para ver onde estavam os cavalos, tomei um tiro de bala de borracha no olho. Começou a jorrar sangue", descreveu a vítima.

Arthur teve o globo ocular danificado pela bala. Além disso, sofreu fraturas no nariz na parte inferior do olho. A recuperação requer cirurgia. Por isso, há chance de perda de visão, conforme contou a vítima. O jovem está internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul da cidade. Em contato com o Correio, a Casa de Saúde São José informou que "o paciente está estável, sendo assistido por médicos especialistas e em avaliação sobre a abordagem cirúrgica".

A Polícia Civil, também por meio de nota, afirmou que "o caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira)", e que "diligências estão em andamento para apurar os fatos".