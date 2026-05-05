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COPA DO MUNDO

FIFA anuncia aporte recorde para a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil

Investimento reforça crescimento e impacto do futebol feminino no país; torneio será disputado entre junho e julho do ano que vem

Seleção Brasileira foi campeã da FIFA Series 2026 - (crédito: Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
Seleção Brasileira foi campeã da FIFA Series 2026 - (crédito: Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Faltando pouco mais de um ano para a Copa do Mundo Feminina de 2027, a FIFA anunciou um aporte financeiro recorde de US$ 800 milhões (cerca de R$ 3,9 bilhões) para a competição, que será sediada no Brasil. O valor representa o dobro do investido na edição passada e, além disso, reforça a relevância econômica e midiática do evento.

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A competição será disputada entre 24 de junho e 25 de julho, com jogos em oito capitais brasileiras, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Salvador. Entre as sedes confirmadas, o Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, se destaca, já que será o único estádio de clube brasileiro a receber partidas em três edições de Copa do Mundo, considerando os jogos realizados em 1950 e 2014.

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O crescimento da audiência, a valorização comercial e o aumento da produção de conteúdo indicam uma expansão consistente da modalidade.

O aporte de US$ 800 milhões tem como objetivo gerar impactos significativos no mercado esportivo, elevando o status do futebol feminino e, consequentemente, abrir novas oportunidades econômicas e de conexão com marcas, especialmente com a realização da Copa no Brasil.

Copa do Mundo Feminina gera engajamento

De acordo com levantamento do IBOPE Repucom, 71% das brasileiras conectadas se declaram fãs da Copa do Mundo um salto em relação aos 58% registrados em 2014. Os números recentes, por sua vez, confirmam essa tendência.

A estreia recente da Seleção Brasileira Feminina alcançou mais de 22,6 milhões de pessoas, superando, inclusive, clássicos do futebol masculino em alcance.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 05/05/2026 14:49
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