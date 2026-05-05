Fifa convoca Irã para reunião sobre Copa do Mundo de 2026 em meio a conflito

Irã está no centro de uma polêmica na Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Divulgação)

A Federação Iraniana de Futebol foi intimada pela Fifa para uma reunião até o dia 20 de maio, com o objetivo de alinhar os preparativos para a participação do país na Copa do Mundo de 2026. O encontro está previsto para ocorrer na sede da entidade, em Zurique, na Suíça.

Segundo informações da agência de notícias France Presse, as conversas devem avançar nos próximos dias, especialmente diante do cenário de tensão envolvendo o Irã. O Mundial será disputado entre 11 de junho e 19 de julho, com jogos no México, Canadá e Estados Unidos este último, ao lado de Israel, no centro de um conflito militar com o Irã.

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Inicialmente, a escalada de tensões no Oriente Médio levou o Irã a considerar um possível boicote, sobretudo porque suas partidas estão programadas para acontecer em solo norte-americano. Em seguida, a federação chegou a solicitar a transferência dos jogos para o México, mas o pedido foi recusado pela Fifa.

Durante o congresso da entidade realizado em Vancouver, no Canadá, o presidente Gianni Infantino reforçou a posição oficial. Quero confirmar que o Irã participará, assim, da Copa do Mundo de 2026. E, naturalmente, jogará nos Estados Unidos, garantiu. Na mesma linha, o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou apoio à decisão.

Clima de tensão nos bastidores

Apesar da confirmação, o clima segue tenso. O Irã, por exemplo, cancelou sua participação no congresso da Fifa em Vancouver após alegar tratamento inadequado por parte da imigração canadense no aeroporto de Toronto.

Além disso, o contexto político amplia a complexidade do caso. O Canadá classifica a Guarda Revolucionária Iraniana como organização terrorista grupo ao qual o presidente da federação iraniana, Mehdi Taj, já esteve ligado.

Taj, aliás, afirmou à imprensa de seu país que pretende se reunir com a Fifa o quanto antes. Segundo ele, há muitos assuntos a tratar com a entidade, especialmente diante do prazo apertado.

O Irã está no Grupo G e estreia no dia 16 de junho, contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. Em seguida, enfrenta a Bélgica, dia 21, no mesmo local, e encerra a fase de grupos dia 27, em Seattle, diante do Egito.