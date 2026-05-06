PSG elimina Bayern e vai à final da Champions contra o Arsenal
Time francês segura empate na Alemanha, chega à decisão pelo segundo ano seguido e encara os ingleses em busca do bi europeu
O Paris Saint-Germain eliminou o Bayern de Munique por 6 x 4 no placar agregado das semifinais - (crédito: Foto: Alex Grimm/Getty Images)
A final da Champions League 2025/26 está definida. O Paris Saint-Germain confirmou a classificação ao segurar o empate por 1 x 1 com o Bayern de Munique, nesta quarta-feira (6), na Allianz Arena, e garantiu vaga para enfrentar o Arsenal na decisão. Após o eletrizante 5 a 4 no jogo de ida, em Paris, o time francês voltou a sair na frente com Ousmane Dembélé logo no início, enquanto Harry Kane empatou para os alemães nos acréscimos.
Com o resultado, o PSG chega à final pelo segundo ano consecutivo e tenta repetir o título conquistado na temporada passada. A decisão contra o Arsenal será no dia 30 de maio, às 13h (de Brasília), na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.
O Arsenal garantiu sua vaga na terça-feira ao vencer o Atlético de Madrid na semifinal. Será apenas a segunda final de Champions da história do clube inglês, que busca um título inédito, justamente contra o atual campeão europeu.