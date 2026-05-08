Trump critica preço de ingressos da Copa de 2026: Eu também não pagaria isso

Os altos preços dos ingressos para a estreia dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026, contra o Paraguai, viraram alvo de críticas e até incomodaram o presidente Donald Trump. Em entrevista ao jornal New York Post, ele admitiu que gostaria de acompanhar a partida, mas foi direto ao comentar os valores cobrados.
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"Para ser honesto, eu também não pagaria isso", afirmou.
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A discussão ganhou força após o site The Athletic revelar que a venda de ingressos para o jogo no SoFi Stadium, em Los Angeles, acontece em ritmo abaixo do esperado. Ao mesmo tempo, a Fifa passou a ser bastante questionada depois que o bilhete mais barato para a partida chegou a custar cerca de 1.115,80 dólares (R$ 7,8 mil).
No entanto, mesmo demonstrando preocupação com os preços elevados, Trump destacou que a procura geral pelos ingressos do torneio segue alta.
Sei que está sendo um enorme sucesso. Está quebrando todos os recordes. Nunca houve algo assim, declarou.
Por fim, ele reforçou o desejo de ver mais torcedores comuns presentes nos estádios.
"Gostaria que as pessoas que votaram em mim pudessem ir", concluiu.
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