As explicações para os conflitos recentes em treinos de Santos e Real

Depois da confusão, Neymar e Robinho Júnior selaram as pazes com abraço durante o empate por 1 x 1 com o Recoleta no Paraguai - (crédito: Conmebol)

Agressão de Neymar a Robinho Júnior durante treinamento do Santos no domingo no CT Rei Pelé. Federico Valverde diagnosticado com traumatismo craniano após levar a pior em briga — embora negue — com o companheiro Aurélien Tchouaméni na atividade de quinta-feira (7/5) do Real Madrid. Cenas que expõem um ambiente cada vez mais carregado no futebol de elite, no qual a preparação técnica e tática passou a concentrar ansiedade, desgaste emocional e explosões provocadas pela pressão acumulada ao longo da temporada.

Os treinamentos deixaram de funcionar apenas como espaço de preparação e passaram a refletir diretamente a saúde mental dos elencos. São muitas questões e sentimentos em jogo. Em meio a um calendário sufocante, sequência desgastante de viagens, disputas por espaço, pressão e proximidade da Copa do Mundo, pequenas situações se tornam gatilho para explosões acumuladas durante a temporada.

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Psicólogo do esporte há mais de 20 anos, Paulo Penha enxerga níveis de tensão cada vez maiores no futebol de elite. "Quando atletas param de confiar uns nos outros, o treino deixa de ser cooperação e passa a ser sobrevivência. Os jogadores viram gladiadores tentando se impor individualmente, e o ambiente se rompe", analisa.

O diagnóstico ajuda a explicar o ambiente do Real Madrid nesta temporada. A sucessão de frustrações em 2025/2026 abalou um clube pouco acostumado ao fracasso. Os Galácticos caíram nas quartas de final da Champions League diante do Bayern de Munique, foram eliminados pelo Albacete nas oitavas da Copa do Rei, perderam a Supercopa da Espanha para o Barcelona e arriscam ver o rival conquistar La Liga após o clássico de domingo. A última temporada sem títulos do clube havia sido 2020/2021.

A briga entre Valverde e Tchouaméni é tratada na Espanha como mais um sintoma de um ambiente emocionalmente desgastado no Real Madrid. Nas últimas semanas, surgiram relatos de novas discussões em treinamentos, desgaste interno com o técnico Álvaro Arbeloa e até manifestações de torcedores contra Kylian Mbappé.

Em recuperação de lesão, o craque francês passou a ser alvo de críticas após viajar com a namorada em meio ao momento turbulento do clube. O cenário reforça a percepção de ruptura em um elenco acostumado a vencer e que agora discute mudanças profundas para a próxima temporada.

Em Madri, cresce a especulação sobre a chegada de José Mourinho para substituir Arbeloa, promovido ao comando principal em janeiro após a saída de Xabi Alonso e sem experiência anterior além do time B e das categorias de base.

Horas depois do diagnóstico de traumatismo craniano, Valverde deu a versão dele dos fatos e afirmou que não houve troca de agressões e que bateu a cabeça acidentalmente em uma mesa. "Em nenhum momento, meu parceiro me bateu, e eu também não o agredi", assegurou.

Em escala diferente, o Santos também vive um ambiente de pressão permanente. O retorno de Neymar trouxe ainda mais visibilidade a um clube mergulhado em grave crise financeira e esportiva. A expectativa pela recuperação do principal ídolo da geração, somada à necessidade de resultados imediatos e à proximidade da Copa do Mundo, transformou o cotidiano no CT Rei Pelé em um cenário de tensão constante.

Dentro de campo, o camisa 10 tenta recuperar sequência física após sucessivas lesões. Fora dele, convive diariamente com cobrança, exposição e a responsabilidade de devolver protagonismo a um time que ainda busca estabilidade.

Paulo Penha enxerga justamente nas grandes referências um desgaste emocional diferente do restante do elenco. "Existe um momento em que o ídolo sente que está perdendo o controle do ambiente. O Neymar carrega a expectativa de salvar o clube, a pressão da torcida, a proximidade da Copa do Mundo e a necessidade de provar que ainda consegue ser decisivo.

Em cenários assim, pequenas situações acabam funcionando como gatilhos emocionais", explica o especialista. O episódio mais recente envolvendo o camisa 10 santista foi a discussão com o companheiro Robinho Jr. durante treinamento no CT Rei Pelé.

O aumento das tensões nos treinamentos também ampliou o espaço da psicologia esportiva dentro dos clubes. Em ambientes pressionados por resultados imediatos, o controle emocional passou a ser tratado como fator decisivo para sustentar rendimento e convivência ao longo da temporada.

"A psicologia do esporte se tornou tão importante quanto a preparação física em ambientes de pressão extrema", defende. "Os times podem quebrar tecnicamente depois de quebrarem psicologicamente. Muitas vezes, a derrota não é a causa inicial, mas consequência de uma desestabilização emocional acumulada", atesta Penha.