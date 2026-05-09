InícioEsportes
extracampo

Com Anitta, Fifa anuncia artistas para cerimônia de abertura da Copa

Evento com brasileira ocorrerá, no dia 12 de junho, no Los Angeles Stadium. Entidade também confirma cerimônias inaugurais no México e Canadá

Katty Perry, Anitta e J Balvin são algumas das atrações - (crédito: Fotos: Divulgação/Fifa)
Katty Perry, Anitta e J Balvin são algumas das atrações - (crédito: Fotos: Divulgação/Fifa)

A Copa do Mundo contará com cerimônias de abertura em cada uma das três nações sedes: Canadá, Estados Unidos e México. Entre as diversas atrações confirmadas para as festividades, Anitta é a única brasileira no lineup da Copa do Mundo e se apresentará na cerimônia de abertura dos Estados Unidos, no dia 12 de junho.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O evento, aliás, ocorrerá no SoFi Stadium, em Los Angeles, antes do confronto entre a seleção americana e o Paraguai pelo Grupo C. Além da brasileira, o palco, portanto, receberá artistas como Future, Katy Perry, Lisa, Rema e Tyla.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No mesmo dia, o Canadá também realizará sua festa de abertura no BMO Stadium, em Toronto, precedendo o duelo entre os anfitriões e a Bósnia pelo Grupo B. A cerimônia canadense contará com um elenco diversificado, com Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

Na cerimônia do México, marcada para o dia 11, o lineup traz J Balvin como destaque. Além dele, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules, Maná e Tyla se apresentarão.

A escolha dos artistas para Copa do Mundo

O presidente da Fifa, Gianni Infantino disse que a lista de cantores demonstra o poder da música de unir pessoas.

"Esta cerimônia de abertura em Los Angeles representa a escala extraordinária do que a Copa do Mundo da FIFA 2026 se tornará. A lista de artistas reflete a diversidade cultural dos Estados Unidos e a vivacidade de suas muitas diásporas, destacando a rica influência do país na música, no entretenimento e na cultura pop, ao mesmo tempo que demonstra o poder da música de unir pessoas em todo o país", ressaltou.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 09/05/2026 17:51
    SIGA
    x