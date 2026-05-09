Com Anitta, Fifa anuncia artistas para cerimônia de abertura da Copa

A Copa do Mundo contará com cerimônias de abertura em cada uma das três nações sedes: Canadá, Estados Unidos e México. Entre as diversas atrações confirmadas para as festividades, Anitta é a única brasileira no lineup da Copa do Mundo e se apresentará na cerimônia de abertura dos Estados Unidos, no dia 12 de junho.

O evento, aliás, ocorrerá no SoFi Stadium, em Los Angeles, antes do confronto entre a seleção americana e o Paraguai pelo Grupo C. Além da brasileira, o palco, portanto, receberá artistas como Future, Katy Perry, Lisa, Rema e Tyla.

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No mesmo dia, o Canadá também realizará sua festa de abertura no BMO Stadium, em Toronto, precedendo o duelo entre os anfitriões e a Bósnia pelo Grupo B. A cerimônia canadense contará com um elenco diversificado, com Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

Na cerimônia do México, marcada para o dia 11, o lineup traz J Balvin como destaque. Além dele, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules, Maná e Tyla se apresentarão.

A escolha dos artistas para Copa do Mundo

O presidente da Fifa, Gianni Infantino disse que a lista de cantores demonstra o poder da música de unir pessoas.

"Esta cerimônia de abertura em Los Angeles representa a escala extraordinária do que a Copa do Mundo da FIFA 2026 se tornará. A lista de artistas reflete a diversidade cultural dos Estados Unidos e a vivacidade de suas muitas diásporas, destacando a rica influência do país na música, no entretenimento e na cultura pop, ao mesmo tempo que demonstra o poder da música de unir pessoas em todo o país", ressaltou.