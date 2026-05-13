Vasco empata com Paysandu e avança às oitavas da Copa do Brasil

Finalista em 2025, Vasco segue sonhando com o título da Copa do Brasil - (crédito: Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Vasco ficou somente no empate por 2 x 2 com o Paysandu, nesta quarta-feira (13/5), em São Januário, mas está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil devido à vitória por 2 x 0 na ida. O Gigante da Colina abriu uma boa vantagem com gols de Jojas, de pênalti, e Thiago Mendes, mas deixou escapar a vitória ao ver o Papão balançar a rede com Thayllon e Saldivia, que marcou contra.

O Gigante da Colina fez um primeiro tempo seguro em São Januário e ficou muito perto da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time carioca controlou as ações desde o início e construiu a vantagem com gols de Rojas, de pênalti, e Thiago Mendes. Contudo, o Paysandu conseguiu diminuir o placar nos minutos finais da etapa inicial, com Thayllon, mas pouco produziu ao longo do jogo.

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Na volta do intervalo, o Vasco acabou recolocando o Paysandu no jogo logo no primeiro minuto. Em um lance bizarro, Saldivia marcou contra a própria meta e empatou a partida. A partir daí, o ritmo da equipe carioca caiu após as mudanças no time. O Vasco ainda assustou em uma cabeçada perigosa e em uma finalização de Spinelli. Porém, Thiago Mendes acabou expulso com cartão vermelho direto após acertar uma cotovelada no adversário, deixando o Vasco com um jogador a menos nos minutos finais da partida.

O Vasco volta a campo no domingo (16/5), às 18h30, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.