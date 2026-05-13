São Paulo perde para o Juventude e amarga eliminação na Copa do Brasil

O Juventude está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (13/5), no Alfredo Jaconi, a equipe gaúcha aproveitou a vantagem numérica construída ainda no primeiro tempo e venceu o São Paulo por 3 x 1, de virada no confronto, para garantir a classificação. O tricolor tinha vantagem devido ao triunfo por 1 x 0 na ida.
Gabriel Pinheiro, Marcos Paulo e Luis Mandaca marcaram para os donos da casa, enquanto Tapia descontou para o Tricolor, que viu a partida desandar após a lesão de Luciano e a expulsão relâmpago de Ferreirinha antes do intervalo.
A etapa inicial foi intensa no Alfredo Jaconi, com o Juventude assumindo o protagonismo desde cedo. Afinal, como precisava buscar o resultado no confronto, o time gaúcho partiu para cima e construiu as melhores chances.
A principal delas surgiu aos 19 minutos, quando Raí arriscou de longe e obrigou Rafael a fazer grande defesa. Depois disso, a pressão seguiu com tentativas de MP, Alan Kardec e Gabriel Pinheiro, que assustaram, mas não conseguiram abrir o placar.
Em contrapartida, o São Paulo encontrou dificuldades para equilibrar o jogo e ainda viu a situação se complicar na reta final do primeiro tempo. Aos 37 minutos, Luciano sentiu dores na coxa direita, tentou permanecer em campo, mas não suportou e precisou ser substituído.
A resposta de Roger Machado foi colocar Ferreirinha, mas a mudança durou quase nada. Com apenas 30 segundos, o atacante atingiu Rodrigo Sam em uma disputa de bola, acertando o braço na nuca do adversário. Assim, o árbitro mostrou cartão vermelho direto, deixando o Tricolor com um jogador a menos antes mesmo do intervalo.
Com um jogador a mais desde o fim do primeiro tempo, o Juventude voltou ainda mais agressivo para a etapa final no Alfredo Jaconi e não demorou para transformar a superioridade em gols. Logo nos primeiros minutos, os donos da casa empilharam cruzamentos e mantiveram o São Paulo encurralado em seu campo de defesa.
A pressão virou vantagem aos 19 minutos. Gabriel Pinheiro subiu mais alto que a defesa após cobrança na área e abriu o placar de cabeça. O gol abalou ainda mais o Tricolor, que seguiu acuado e sofreu o segundo pouco depois. Aos 26, em nova bola levantada na área, Marcos Paulo venceu pelo alto e ampliou para os gaúchos, deixando a classificação muito próxima.
Mesmo em inferioridade numérica, o São Paulo ainda encontrou forças para reagir. Aos 38 minutos, em uma das raras escapadas ofensivas, Bobadilla cruzou na medida para Tapia, que apareceu livre na segunda trave e descontou de cabeça, reacendendo a esperança tricolor. ]
O gol colocou fogo nos minutos finais. No entanto, nos acréscimos, o Juventude matou o confronto. Após cruzamento de Fábio Lima, Luis Mandaca aproveitou rebote de Rafael e marcou o terceiro, decretando a vitória por 3 a 1 e a classificação da equipe gaúcha às oitavas de final.
JUVENTUDE 3X1 SÃO PAULO
Jogo de volta da 5ª fase Copa do Brasil
Data e horário: 13/05/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
Gols: Gabriel Pinheiro, 19/2ºT (1x0); Marcos Paulo, 26/2ºT (2x0); Tapia, 38/2ºT (2x1); Mandaca, 48/2ºT (3x1)
JUVENTUDE: Pedro Rocha; Rodrigo Sam (Wadson, intervalo), Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos (Fábio Lima, 17/2ºT), Luan Martins (Anderso Safira, 38/2ºT), Lucas Mineiro, Raí e Marcos Paulo; MP (Manuel Castro, 17/2ºT) e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.
SÃO PAULO: Rafael; Cédric (André Silva, 31/2ºT), Matheus Dória, Sabino e Enzo Díaz (Wendell, 36/2ºT); Bobadilla e Danielzinho (Tapia, 36/2ºT); Artur, Luciano e Cauly (Osório, intervalo); Calleri. Técnico: Roger Machado.
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)
Cartões amarelos: Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro (JUV); Enzo Díaz (SAO)
Cartão vermelho: Ferreira (SAO)
