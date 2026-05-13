Copa do Brasil: Neymar dá assistência em vitória e classificação do Santos

Com atuação segura, o Santos foi eficiente no ataque, venceu o Coritiba por 2 x 0 e garantiu vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. Gabriel Bontempo e Adonis Frías marcaram para o Peixe ainda no primeiro tempo, nesta quarta-feira (13/5), no gelado Couto Pereira, pela partida de volta da quinta fase do torneio nacional.
A equipe santista também demonstrou grande entrega defensiva por conta da escolha de Cuca e se saiu bem. O Coxa, entretanto, pecou na criatividade. Neymar, que vive expectativa por convocação para Copa do Mundo, não teve uma noite tão inspirada, mas contribuiu com assistência para Gabriel Bontempo.
Com o resultado, o Santos agora aguarda o sorteio da CBF para saber o adversário da próxima fase. Agora, os times voltam a se enfrentar pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será no domingo (17/5), às 11h, na Neo Química Arena.
O primeiro tempo foi de alternâncias das duas equipes. Após saídas forçadas de João Schmidt e Tinga, com cinco minutos DE JOGO, Coritiba procurou manter a posse de bola no campo de ataque, ensaiou pressão e construiu oportunidades. Lucas Ronier fez o goleiro Gabriel Brazão trabalhar, assim como Joaquín Lavega.
Além disso, Bruno Melo chegou a balançar as redes, mas estava em posição irregular. Porém, o Santos reagiu e cresceu no jogo. Assim, conseguiu abrir o placar em bela finalização de Gabriel Bontempo. O Peixe, em mais um ataque, ampliou a vantagem. Após bom cruzamento de Igor Vinícius, Adonis Frías subiu mais do que todo mundo para fazer o segundo. Nos minutos finais, o Coxa voltou a pressionar, mas sem sucesso.
Na volta para a segunda etapa, a primeira chance foi do Santos. Neymar recebeu de Gabriel Bontempo na área, mas chutou para fora. A segunda melhor também foi com o camisa 10. Rollheiser cruzou rasteiro na área para o capitão chutar, mas a bola ficou em Jacy. Na sequência, Neymar pediu pênalti por um suposto toque na bola com a mão, mas o jogo seguiu. A equipe santista, afinal, procurou truncar a partida, com faltas táticas, e reduziu espaços.
A equipe paranaense, por sua vez, rondou a área e ficou bom tempo no setor de ataque, porém faltou criatividade para sair da marcação. Pedro Rocha teve a melhor oportunidade em chute na área, mas parou na marcação. Breno Lopes também arriscou uma finalização de fora da área, mas Brazão apenas acompanhou. No entanto, o Coxa não conseguiu converter a posse de bola em gols e deu adeus à competição. Do outro lado, o Peixe comemora a classificação.
CORITIBA 0x2 SANTOS
Copa do Brasil Jogo de volta da 5ª fase
Data: 13/05/2026 (quarta-feira)
Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
Público/Renda: 36.100 presentes / R$ 2.076.073, 00
Gols: Gabriel Bontempo, 19’/1°T (1-0) e Adonis Frías, 26’/1°T (2-0);
CORITIBA: Pedro Rangel; Tinga (Felipe Jonathan, 5’/1°T), Tiago Cóser (Lucas Taverna, 22’/2°T), Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista (Gustavo, 13’/2°T) e Josué; Lucas Ronier (Renato Marques, 21’/2°T), Lavega (Breno Lopes, intervalo) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt (Arão, 5’/1°T), Christian Oliva e Rollheiser (Gabriel Menino, 24’/2°T); Gabriel Bontempo (Gustavo Henrique, 38’/2°T), Barreal (Rony, 24’/2°T) e Neymar (Gabigol, 38’/2°T). Técnico: Luizinho Lopes
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Cartão Amarelo: Tiago Cóser (CFC), Adonis Frías, Escobar, Oliva, Gabigol, Gabriel Menino (SAN)
