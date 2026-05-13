Mirassol derrota o Bragantino e vai às oitavas de final da Copa do Brasil

Pela primeira vez na história, o Mirassol vai disputar as oitavas de final da Copa do Brasil. Mesmo com reservas, a equipe derrotou por 2 x 1 o Red Bull Bragantino na noite desta quarta-feira (13/5). Tiquinho Soares desencantou ao abrir o placar para a equipe verde e amarela, e Edson Carioca garantiu o triunfo quando a partida estava empatada em razão do gol de Herrera.
Com o 1 x 1 no jogo de ida em Bragança Paulista, o Leão faz 3 x 2 no agregado e garante vaga entre as 16 melhores equipes do torneio. O Massa Bruta, por outro lado, continua sem nunca ter vencido um mata-mata frente a adversários da Série A desde a chegada do grupo Red Bull em 2019.
O adversário do Mirassol nas oitavas de final da Copa do Brasil será definido em sorteio. O resultado, aliás, pode devolver confiança aos comandados do técnico Rafael Guanaes, que, apesar da boa campanha na Libertadores, fazem campanha oscilante na Série A.
As equipes reeditaram o clima do confronto de ida, mas com a inversão de papéis. O Mirassol saiu na frente aos 19 minutos, quando Tiquinho Soares finalmente marcou pela primeira vez com a camisa do Leão, aproveitando cruzamento preciso de Everton Galdino. O duelo teve ampla disputa física e excesso de faltas, com a arbitragem permitindo alguns lances ríspidos.
Entre eles, jogadas com mão no rosto e contatos acima do limite. Apesar da entrega, o nível técnico foi baixo. Everton Galdino ainda teve a chance de ampliar em erro na saída de bola do Massa Bruta, mas desperdiçou cara a cara com o goleiro.
O Bragantino, por sua vez, não deixou escapar a oportunidade quando o adversário vacilou. Aos 45 minutos, Yuri Lara errou um passe no meio-campo e deu início ao contra-ataque puxado por Herrera. O argentino cruzou para Pitta, que ajeitou no segundo poste. Na sequência, o próprio Herrera apareceu livre e soltou uma bomba para empatar o duelo, garantindo a igualdade no marcador.
Na volta do intervalo, o Bragantino mostrou mais intensidade e criou boas oportunidades para virar o placar. Isidro Pitta teve duas chances claras: na primeira, finalizou para fora; na segunda, parou em grande defesa de Alex Muralha. Gabriel também esteve perto de marcar, mas chutou à esquerda da meta adversária.
O Mirassol, entretanto, aproveitou um erro grave do rival para retomar a vantagem. Tiago Volpi saiu jogando mal e, na tentativa de recuo, Hurtado entregou a bola nos pés de Edson Carioca. O atacante, que havia acabado de entrar, não desperdiçou: ficou cara a cara com o goleiro e recolocou o Leão na frente.
Com a eliminação se aproximando, o Massa Bruta se lançou ao ataque e pressionou até o fim, mas não conseguiu transformar as chances em gol. Na melhor delas, Juninho Capixaba recebeu dentro da área após troca de passes e finalizou para fora, desperdiçando a oportunidade de empatar.
O Mirassol também teve chances de ampliar, principalmente com Edson Carioca e Everton Galdino, mas ambos não conseguiram balançar as redes. Ainda assim, o time da casa segurou o resultado e saiu com a vitória diante de um Bragantino que falhou em aproveitar suas oportunidades.
O Mirassol vira a chave para dois compromissos difíceis como visitante. No sábado (16/5), encara o Atlético, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro, e na próxima semana enfrenta o Always Ready, na altitude boliviana, pela Libertadores. Já o Bragantino recebe o Vitória, domingo (17/5), às 18h30, em Bragança Paulista.
MIRASSOL 2×1 RED BULL BRAGANTINO
Copa do Brasil 5ª fase (Jogo de volta)
Data-Hora: 13/5/2026 (quarta-feira), às 20h30 (de Brasília)
Local: Maião, Mirassol (SP)
Gols: Tiquinho Soares, 19’/1ºT (1-0); Herrera, 45’/1ºT (1-1); Edson Carioca, 22’/2ºT (2-1)
MIRASSOL: Alex Muralha; Daniel Borges, Rodrigues, Lucas Oliveira e Victor Luis; Yuri Lara (Neto Moura, 24’/2ºT), Chico Kim e Lucas Mugni (Eduardo, 24’/2ºT); Galeano (Alesson, 15’/2ºT), Tiquinho Soares (Edson Carioca, 15’/2ºT) e Everton Galdino (João Victor, 34’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.
BRAGANTINO: Tiago Volpi; Andres Hurtado (Sant’Anna, 29’/2ºT), Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel (Eduardo Sasha, 29’/2ºT), Eric Ramires (Gustavinho, 18’/2ºT) e Herrera (Rodriguinho, 29’/2ºT); Lucas Barbosa (Fernando, 35’/2ºT), Isidro Pitta e Henry Mosquera. Técnico: Vagner Mancini.
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
