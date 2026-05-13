Com reservas, Palmeiras massacra Jacuipense e avança na Copa do Brasil

Sem dificuldades e com grande atuação, os reservas do Palmeiras não tomaram conhecimento e cravaram a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta (13/5), o Alviverde goleou o Jacuipense por 4 x 1, no Estádio do Café em Londrina, pela partida de volta da quinta fase da competição. Mauricio, Felipe Anderson, Erick Belé e Luighi balançaram as redes. No fim, Vicente marcou um gol de honra para o Jacupa. O placar agregado ficou 7 x 0 para o time paulista.
A postura do time, aliás, gerou boa "dor de cabeça" para Abel Ferreira. Felipe Anderson teve ótimo desempenho e participou de três gols. O garoto Luighi ganhou confiança ao balançar as redes. Além deles, Belé e Mauricio também tiveram atuações de destaque.
Assim, o Palmeiras aguarda o sorteio da CBF para saber o adversário das oitavas de final da Copa do Brasil. Antes disso, o time de Abel Ferreira enfrenta o Cruzeiro no sábado (16/5), às 16h, na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Mesmo com time recheado de reservas e garotos, o Palmeiras foi dominante do início ao fim do primeiro tempo. Querendo mostrar serviço para Abel Ferreira, o time foi bem na construção das jogadas e procurou sempre pressionar a Jacuipense. Assim, a equipe precisou de 22 minutos para abrir o placar, naquela que seria apenas a primeira das três participações em gol de Felipe Anderson. Ele deu passe para Mauricio balançar as redes.
Um minuto depois, Felipe Anderson marcou o dele: 2 x 0. E, aos 36, Erick Belé brilhou e marcou, em bela jogada, seu primeiro gol como profissional. O time baiano, entretanto, até tentou reagir, investindo nas saídas de bola de pé em pé, mas seguiu pressionado pelo alto, sem conseguir criar efetivamente chances de gol.
A postura do Palmeiras se manteve e não tomou conhecimento do Jacuipense no segundo tempo. Luighi sofreu e bateu pênalti para transformar a vitória em goleada. Em seguida, a equipe alviverde, como já esperado, baixou intensidade.
No entanto, ainda conseguiu construir chances, com Mauricio e também Luighi. A equipe baiana buscou trocar passes para chegar ao ataque, mas pouca velocidade, o que facilitou aos defensores do time paulista. E, com a vaga garantida, o técnico Abel Ferreira acionou jovens das categorias de base, como Riquelme e Larson. Após isso, o Palmeiras ainda rondou a área do Jacuipense, mas sem forçar por conta do placar dilatado.
No fim, em uma das poucas escapadas, o Jacuipense conseguiu um gol de honra. Na segunda finalização na partida, Vicente balançou as redes e, em seguida, foi abraçar o técnico Rodrigo Ribeiro.
JACUIPENSE 1×4 PALMEIRAS
Copa do Brasil 5ª fase (Volta)
Data: 13/05/2026 (quarta-feira)
Local: Estádio do Café, Londrina, Paraná (PR)
Público/Renda: 16.628 presentes / R$ 2.133.710,00
Gols: Mauricio, 22’/1°T (0-1); Felipe Anderson, 23’/1°T (0-2); Erick Belé, 36’/1°T (0-3); Luighi, 7’/2°T (0-4); Vicente, 42’/2°T (1-4)
JACUIPENSE: Marcelo; Vicente F., Jhones e Raylon; Ruan, Daniel, Gabriel (Gustavo Pereira, 29’/2°T), Thiaguinho Martins (Vinicius Amaral, 14’/2°T); William (Sidney, 21’/2°T), Pedro Henrique (João Pedro, 14’/2°T) e Thiaguinho (Adriano Jr, intervalo). Técnico: Rodrigo Ribeiro.
PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Khellven, Gustavo Gómez (Murilo, intervalo), Benedetti e Jefté; Emiliano Martínez (Luis Pacheco, 14’/2°T), Lucas Evangelista (Arias, 32’/2°T) e Mauricio (Larson, 24’/2°T); Felipe Anderson (Riquelme Fillipi, 14’/2°T); Luighi e Erick Belé. Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Cartão Amarelo: Gabriel Pereira (JAC)
