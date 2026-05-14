Veja quanto o São Paulo deixou de ganhar com eliminação na Copa do Brasil

São Paulo deixa de arrecadar bolada após eliminação na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

A eliminação do São Paulo na Copa do Brasil trouxe prejuízo esportivo e também financeiro para o clube. Após perder por 3 a 1 para o Juventude, nesta quarta-feira (13/5), no Alfredo Jaconi, o Tricolor deu adeus ao torneio ainda na quinta fase e deixou de arrecadar uma premiação importante para o restante da temporada.

Afinal, com a queda, o clube paulista deixou de ganahr R$ 3 milhões, valor pago pela CBF aos times classificados para as oitavas de final. Até aqui, o São Paulo tinha embolsado apenas os R$ 2 milhões destinados aos participantes da quinta fase, etapa em que entrou diretamente nesta edição.

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A perda pesa ainda mais em um momento de atenção às finanças no Morumbi. A diretoria tratava a Copa do Brasil como uma competição estratégica justamente pelo retorno financeiro oferecido em cada fase. Além dos R$ 3 milhões das oitavas, o torneio ainda distribui R$ 4 milhões nas quartas de final, R$ 9 milhões na semifinal. Além disso, a entidade paga R$ 34 milhões ao vice-campeão e R$ 78 milhões ao campeão.

Dentro de campo, o roteiro foi dramático. Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, o São Paulo chegou ao Rio Grande do Sul com vantagem, mas viu o Juventude virar o confronto diante de sua torcida. O time gaúcho venceu por 3 a 1 e avançou às oitavas, encerrando precocemente a trajetória do Tricolor na competição.