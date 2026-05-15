Brasília e Flamengo protagonizam decisão por vaga na semifinal do NBB

Em um "tudo ou nada" que revive as finais mais icônicas do NBB, as camisas mais tradicionais do basquete nacional duelam nesta sexta-feira sob a expectativa de novo recorde de público. - (crédito: Matheus Maranhão / CAIXA Brasília @mmaranhaofoto)

Nesta sexta-feira (15/5), às 20h30, o Ginásio Nilson Nelson se torna o palco do capítulo decisivo de um embate entre as maiores linhagens do Novo Basquete Brasil (NBB). O Flamengo, detentor da maior galeria de troféus, com sete conquistas; e o Brasília, o terceiro maior campeão da história, com três títulos, levam a série das quartas de final ao jogo cinco.

Entre o peso da tradição brasiliense e a hegemonia rubro-negra, resta apenas o fôlego final de uma disputa que não aceitou atalhos, na qual o destino de duas camisas pesadas será decidido na última bola.

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"Playoff é detalhe, concentração e capacidade de ajuste. A gente sabe que precisa melhorar defensivamente e diminuir o volume de jogo deles, principalmente nas situações de transição e nas bolas de três pontos. Fizemos uma boa série até aqui e temos totais condições de buscar essa classificação", afirmou o treinador do Brasília, Dedé Barbosa.

Um jogo cinco entre Brasília e Flamengo pode parecer apenas mais uma etapa dos playoffs, mas o histórico entre as duas franquias é monumental. Na edição inaugural do NBB (2008/2009), as equipes decidiram o título em uma série eletrizante, vencida pelos rubro-negros justamente no quinto confronto. Na temporada seguinte, o roteiro se repetiu com a mesma dramaticidade, mas, desta vez, com o Brasília dando o troco e erguendo a taça.

Nesta temporada, o Nilson Nelson se tornou o palco de recordes sucessivos de público no confronto. O primeiro encontro, na fase regular, registrou a vitória da equipe candanga sob o olhar de mais de 7 mil torcedores. No duelo seguinte, na primeira partida da série das quartas de final, os extraterrestres ganharam diante de um público de 8.397 pessoas. A marca foi superada na quarta-feira. Diante de 11.637 presentes, o rubro-negro forçou o jogo decisivo.

O quinto jogo entre Brasília e Flamengo também traz um duelo particular de armadores. A criação de jogadas fica sob a responsabilidade de talentos estrangeiros. Enquanto o argentino Facundo Corvalán comanda as ações pelo Brasília, o compatriota Franco Baralle é o responsável por ditar o ritmo rubro-negro.

Em retrospecto de quintos jogos decisivos, o Flamengo leva vantagem. Das 11 vezes em que disputou uma partida decisiva de playoffs, saiu vitorioso em sete e foi derrotado em quatro. Já o Brasília apresenta um histórico equilibrado: duas vitórias e duas derrotas.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz