Convocação para a Copa 2026: horário e onde assistir

A convocação dos jogadores brasileiros que vão jogar a Copa do Mundo de 2026 será na tarde desta segunda-feira (18/5). O técnico Carlo Ancelotti vai anunciar os 26 jogadores em um evento no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro, a partir das 17 horas
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A convocação será transmitida em TV aberta pela Globo e no canal da CBF no YouTube.
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Já na televisão fechada, a convocação vai ser transmitida pelo SporTV, também do grupo Globo. O evento vai contar com convidados, patrocinadores e lendas do futebol brasileiro.
Para a própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF), "será uma celebração do futebol brasileiro, unindo passado e presente da seleção mais vitoriosa nas Copas do Mundo".
Na quarta-feira da semana que vem (27/5), os 26 convocados pelo técnico italiano vão se apresentar na Granja Comary, Teresópolis, onde os jogadores vão dar início à preparação para a Copa .
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca
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