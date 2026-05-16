Série D: de olho em combinação por vaga, Capital recebe o Ceilândia no JK

O Capital enfrentará o Ceilândia neste sábado (16/5), às 19h, no Estádio JK, pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, vislumbrando uma classificação antecipada ao mata-mata do torneio nacional. O Coruja é o vice-líder do Grupo A4, com 13 pontos, e pode carimbar o passaporte às eliminatórias com uma combinação de resultados. Em terceiro, o Gato Preto precisa da vitória para não se complicar na luta por G-4. A partida terá transmissão ao vivo no YouTube da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF).

O tricolor vem em boa fase na competição nacional. A última derrota foi contra o Goiatuba, em 15 de abril. Caso vença o confronto local da rodada, o Coruja chegará aos 16 pontos. A classificação pode ser confirmada antecipadamente se houver um empate no duelo entre União Rondonópolis e Operário Varzea-grandense. Únicos fora do G-4 da chave, os mato-grossenses se enfrentam no sábado (16/5), às 17h, e podem influenciar diretamente a vida do tricolor.

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“Sei o quão sofrido foi não termos conseguido a classificação na temporada passada. Neste ano, temos que, primeiramente, conseguir essa classificação para, depois, alçarmos voos maiores. Nosso primeiro objetivo é esse. Se conseguirmos concretizá-lo contra o Ceilândia, podemos pensar em conquistar a primeira colocação do grupo. Para isso, temos que fazer nosso trabalho neste sábado”, afirmou Rodriguinho, autor do gol da vitória na última partida, contra o Mixto, por 1 x 0.

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Diferentemente do Capital, o Ceilândia vive momento conturbado na temporada. A equipe comandada por Adelson de Almeida não vence há três jogos na Série D. O último triunfo ocorreu em 18 de abril, no Abadião, contra o União Rondonópolis. Na ocasião, o Gato Preto ganhou por 1 x 0.

O duelo candango já foi disputado 21 vezes e o Capital leva vantagem no confronto. São nove vitórias do tricolor contra quatro do Ceilândia, além de oito empates. A última vez na qual o Gato Preto venceu no JK foi no Campeonato Candango de 2022, há quatro anos. Na ocasião, o alvinegro bateu o Coruja por 2 x 0, no quadrangular semifinal. Essa foi a única vitória do time no estádio.

Nas últimas 10 partidas entre os clubes candangos, o Capital também leva vantagem sobre o Ceilândia. São cinco vitórias do Coruja contra uma do Gato Preto. Neste ano, nos dois confrontos entre os times, o tricolor se sobressaiu e venceu em ambas as oportunidades: 3 x 0 no Candangão e 2 x 1 na Série D do Brasileirão.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz

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