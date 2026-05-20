Seleção liga alerta com edema de Neymar e pode mudar planejamento

Depois de superar a incerteza sobre a convocação de Neymar, a Seleção Brasileira agora acompanha de perto outro tema que preocupa internamente. Afina, a CBF está de olho na recuperação do camisa 10, que trata um edema na panturrilha direita e pode ter o início de preparação para a Copa do Mundo impactado. A informação é da ESPN.

O problema físico ligou um sinal de alerta na comissão técnica de Carlo Ancelotti. A expectativa inicial era ter Neymar plenamente apto para participar normalmente dos treinamentos a partir do dia 27 de maio, na Granja Comary. Além disso, existia a expectativa de utilizá-lo como titular no amistoso contra a Seleção do Panamá, marcado para 31 de maio, no Maracanã. Agora, esse cronograma já é tratado com mais cautela.

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A informação de que o atacante pode ficar até dez dias sem treinar normalmente em campo fez o departamento médico da seleção montar um plano específico de recuperação para os primeiros dias de concentração em Teresópolis. A ideia é controlar a carga e acelerar a evolução clínica sem correr riscos.

No Santos, o impacto é imediato. A tendência é que Neymar siga fora dos próximos compromissos contra San Lorenzo, Grêmio e Deportivo Cuenca, priorizando totalmente sua recuperação para a Seleção.

CBF não trabalha com o corte de Neymar

Contudo, apesar da preocupação, a CBF não trabalha com a hipótese de cortar o jogador da lista dos 26 convocados. Aliás, a avaliação interna é de que ele terá tempo suficiente para se recuperar e estar disponível na reta final da preparação e durante o Mundial.

Antes da convocação, porém, o cenário foi de forte tensão. Entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira, sem um diagnóstico conclusivo em mãos, a comissão técnica chegou a discutir a possibilidade de deixar Neymar fora da lista. O nome de João Pedro, que acabou preterido, chegou a estar sendo debatido como alternativa.

Mesmo com exames enviados pelo Santos indicando ausência de lesão estrutural, a situação só foi definida pouco antes do anúncio oficial. Ao fim das discussões, Ancelotti optou por manter Neymar entre os convocados e apostar em sua recuperação.

Agora, embora o discurso oficial seja de tranquilidade, existe cautela nos bastidores. Santos, CBF e estafe do jogador evitam dramatizar a situação, mas sabem que os próximos dias serão decisivos para entender em que condição o camisa 10 chegará à Copa.