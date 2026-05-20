CBF marca data de apresentação da Seleção; Brasileirão terá desfalques

Granja Comary será sede do início da preparação brasileira antes de viagem para os Estados Unidos - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

Na reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou, nesta quarta-feira (20/5), os detalhes da apresentação dos 26 jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para a disputa do Mundial. Em 27 de maio, 23 atletas iniciam a preparação na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. As exceções são os três nomes envolvidos na final da Liga dos Campeões da Europa. Porém, não haverá margem de liberação para a última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro disputada antes da paralisação para o torneio da Fifa.

A CBF baseou-se em uma circular distribuída pela Fifa em abril para definir as diretrizes do início da concentração dos jogadores. De acordo com a entidade responsávvel pela organização da Copa do Mundo, "a cessão obrigatória dos atletas para as respectivas seleções começa em 25 de maio. São permitidas exceções aos jogadores que participem de partidas finais de competições de clubes das confederações e também da última rodada de partidas da fase de grupos dessas competições, inclusive em 30 de maio".

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Envolvidos na decisão da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Arsenal, justamente em 30 de maio, às 13h (horário de Brasília), na Puskás Aréna, em Budapeste, o atacante Gabriel Martinelli e os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos vão se juntar à delegação da Seleção Brasileira diretamente nos Estados Unidos. Com isso, o trio será desfalque do técnico Carlo Ancelotti no amistoso de 31 de maio, às 18h, diante do Panamá, no Estádio de Maracanã. Todo o restante do elenco verde-amarelo estará à disposição e isso impacta na Série A do Campeonato Brasileiro.

A elite nacional tem a última rodada antes da paralisação agendada justamente para o fim de semana de 30 e 31 de maio. Como a circular da Fifa não abrange liberação para jogos de torneios nacionais, Flamengo, Grêmio, Botafogo Santos jogarão com desfalques. O rubro-negro enfrentará o Coritiba sem o quarteto formado por Danilo, Alex Sandro, Lucas Paquetá e Léo Pereira. O tricolor não contará com Weverton diante do Corinthians. O Peixe medirá forças com o Vitória desfalcado de Neymar. O Botafogo visitará o Bahia com Danilo Santos fora. Os clubes da Série A ainda devem ser impactados pelas convocações de outras seleções. Todos, porém, poderão jogar dias antes por Libertadores e Sul-Americana.

A chegada dos demais atletas convocados por Carlo Ancelotti será na manhã de quarta-feira (27/5), quando a CBF fará avaliações médicas. À tarde, haverá o primeiro treinamento da delegação escolhida para a Copa do Mundo. A Granja Comary centralizará, ainda, toda a preparação da equipe nos três dias seguintes. A despedira do território nacional será logo após o amistoso diante do Panamá, quando o Brasil se dirigirá à concentração nos Estados Unidos.

Programação

Quarta-feira (27/)

Apresentação dos atletas

Avaliações médicas

17h - Treino

Quinta-feira (28/5)

Avaliações médicas

13h - Entrevista coletiva

15h30 - Treino

Sexta-feira (29/5)

Avaliações médicas

9h - Entrevista coletiva

11h - Treino

Sábado (30/5)

9h - Entrevista coletiva

11h - Treino

Ida para o Rio de Janeiro

Domingo (31/5)

18h30 - Brasil x Panamá - Maracanã