Aston Villa derrota Freiburg por 3 x 0 e conquista a Europa League

Pela primeira vez em sua história, o Aston Villa conquistou a Europa League. A partida terminou em 3x0 com direito a grande festa inglesa na Turquia. Os gols do título foram marcados por Youri Tielemans, Emiliano Buendía e Morgan Rogers. Com isso, o técnico espanhol Unai Emery, chega ao seu quinto troféu da competição na carreira e se isola como o treinador com mais títulos do torneio.

Após 30 anos, o torcedor do Aston Villa volta a ver a equipe ser campeã. O tradicional clube inglês, detentor do título da Champions League de 1981-82, não levantava uma taça desde a temporada 1995-96, quando venceu a Copa da Liga Inglesa.

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A equipe britânica já tinha vaga garantida na próxima Liga dos Campeões via Premier League, onde são o quarto colocado e não podem mais perder a vaga faltando apenas uma rodada para o fim. Já o Freiburg, perdeu sua primeira final europeia na história e segue sem títulos de alta categoria, além do tetracampeonato da Bundesliga 2. Com a derrota na final e a sétima posição assegurada no campeonato nacional, o time alemão irá se contentar apenas com a Conference League na próxima temporada.





O jogo





A partida começou equilibrada entre as equipes. O Freiburg levava vantagem no combate físico no meio campo e tinha melhor aproveitamento nas divididas. Por causa do clima mais quente e com os nervos à flor da pele por se tratar de uma decisão continental, faltas mais pesadas aconteceram ainda no início da partida. Antes dos 20 minutos jogados, 3 cartões amarelos já tinham sido aplicados (Phillip Treu, para o Freiburg, Buendía e Cash, para o Aston Villa).

O equilíbrio foi mantido até a reta final da primeira etapa e poucos lances de perigo foram apresentados. Porém, mesmo com menos vigor físico, o Aston Villa conseguiu compensar esse fator com um forte jogo coletivo.

Aos poucos a equipe inglesa ia gostando da partida. Mas, foi aos 41 minutos que o placar foi inaugurado após bela jogada ensaiada de escanteio. Lucas Digne cobrou curto para Buendía. O ponta argentino fatiou com perfeição para Youri Tielemans receber na segunda trave e finalizar de primeira. A bola pegou na veia e entrou no canto direito do goleiro Noah Atubolu, que nada pôde fazer. 1x0 para os Lions com golaço do meio campista belga.

Já no fim da primeira etapa, o Aston Villa poderia administrar a vantagem até o intervalo. Mas, os planos impostos por Unai Emery eram de sufocar o adversário até o final. Aos 48 minutos, McGinn tinha a posse pela direita. Ele serviu Emiliano Buendía livre pelo meio, o argentino trouxe para o pé esquerdo e bateu colocado de fora da área. A bola entrou com perfeição no ângulo e a equipe inglesa aumentou a vantagem com mais um belo gol.

Após isso, o primeiro tempo foi finalizado em 2x0 para o Aston Villa e via a taça da Europa League cada vez mais próxima. O Freiburg, por outro lado, não levou perigo ao gol defendido por Dibu Martínez que pouco apareceu na primeira metade da partida.





Título inglês





A segunda etapa começou sem substituições nas equipes. Porém, o Freiburg voltou com mais ímpeto ofensivo, afinal, precisava reverter uma grande desvantagem. Mas mesmo povoando mais o ataque, a defesa inglesa minava as investidas da equipe alemã e seguia sem levar perigo nos dez minutos iniciais do segundo tempo.

Com isso, o Aston Villa voltou a aproveitar a defesa desarrumada do time alemão. Em mais um ataque pela ala esquerda, Buendía recebeu em profundidade após belo passe de McGinn. O argentino chegou na linha de fundo, tirou o marcador da jogada e cruzou rasteiro na primeira trave para Morgan Rogers finalizar. O meia inglês se antecipou da marcação e deu um leve toque no contrapé do goleiro para fazer o terceiro gol e decretar a goleada na final da Europa League.

O Freiburg, visivelmente abalado com o placar negativo, seguiu sem criatividade nas ações ofensivas e facilitava a defesa postada por Pau Torres e Ezri Konsa, que eram absolutos nos desarmes e nas bolas aéreas. O Aston Villa, por outro lado, se conformava com a goleada, tirou o pé do acelerador e contava com o passar do tempo rumo ao apito final.

Chances com Buendía dentro da área, para o Aston Villa, e com Manzambi de cabeça a favor do Freiburg apareceram, mas a trave e o goleiro Dibu Martínez impossibilitaram o placar de ser alterado.

Mudanças foram feitas pelo lado alemão, mas sem sucesso. O Aston Villa esperava o apito final para tirar o grito de campeão preso na garganta há 30 anos. E ele chegou após o minuto acrescido pelo árbitro.

Com brilho coletivo de uma equipe bem postada por Unai Emery, o Aston Villa venceu o Freiburg por 3x0 e se sagrou campeão da Europa League 2025-26.





Ficha técnica

Freiburg 0 x 3 Aston Villa

Final Europa League





0 Freiburg

Noah Atubolu, Kubler (Makengo), Ginter, Lienhart (Rosenfelder), Phillip Treu, Eggestein, Hofler (Lucas Holer), Niklas Beste (Christian Gunter), Manzambi, Grifo (Scherhant) e Matanovic





3 Aston Villa

Dibu Martínez, Digne (Maatsen), Pau Torres (Tyrone Mings), Konsa, Cash, Tielemans (Douglas Luiz), Lindelof (Onana), McGinn, Morgan Rogers, Buendía (Sancho) e Watkins





Gols: Tielemans, aos 41 minutos do primeiro tempo; Buendía, aos quarenta e oito minutos do primeiro tempo e Morgan Rogers, aos treze minutos do segundo tempo





Cartões amarelos: Phillip Treu (Freiburg), McGinn, Cash e Buendía (Aston Villa)





Árbitro: François Letexier (França)

Local: Tupras Stadium, Istambul (Turquia)

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima