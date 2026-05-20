Vasco leva virada do Olimpia e se complica por vaga direta na Sul-Americana

Olimpia foi valente em casa ao reagir com a virada sobre o Vasco - (crédito: Divulgação/Club Olimpia)

O Vasco deixou a classificação na Sul-Americana para a última rodada e se vê pressionado. Nesta quarta-feira (20/5), os reservas cruzmaltinos perderam de virada para o Olimpia por 3 x 1, no Defensores Del Chaco, em Assunção, pela quinta rodada do Grupo G da competição.

O zagueiro Cuesta abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas Gamarra, Sandoval e Ferreira, todos de bola aérea, fizeram os gols dos paraguaios na segunda etapa. A equipe brasileira, aliás, ainda teve a expulsão de João Vitor, aos 26 minutos da etapa final.

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Com o resultado, o Vasco fica na segunda posição, com sete pontos, enquanto o Olimpia assume a liderança, com 10 pontos. Agora, na última rodada, o time de Renato Gaúcho precisa vencer o já eliminado Barracas Central, em São Januário.

O cruzmaltino terá que secar o time paraguaio, que joga contra o Audax Italiano. Se vencer e o Rei de Copas perder, a equipe carioca avança pelo critério de desempate, que é o confronto direto, no qual o time carioca leva vantagem.

Se o Vasco não dá tanto valor à Sul-Americana, o Olimpia, por sua vez, coloca suas fichas. No entanto, foi o cruzmaltino que saiu na frente no duelo ao marcar, aos 48 minutos do primeiro tempo, com Cuesta após cobrança de escanteio de Nuno Moreira.

A equipe cruzmaltina apostou nos contra-ataques e, antes do gol, a melhor chance foi com Marino Hinestroza. Do outro lado, o time paraguaio, de certo modo, sofreu do próprio veneno com o gol nos minutos finais.

Os donos da casa abusaram dos cruzamentos para a área, mas com baixo aproveitamento. Léo Jardim, aliás, fez pelo menos duas defesas importantes. A equipe comandada por Pablo Sánchez dominou, mas faltou capricho.

Na segunda etapa, o Olimpia se lançou ao ataque para seguir com chances na Sul-Americana. Delmas, Fernando Cardozo e Alcaraz tiveram oportunidades de balançar as redes logo no início, porém pararam em Léo Jardim. No entanto, o Vasco voltou a apostar nos contra-ataques.

Aos 15 minutos, Marino conseguiu subir em velocidade, tocou para Nuno, que driblou o marcador e chutou cruzado rasteiro, mas o goleiro defendeu. Quase na sequência, Marino tomou uma decisão errada, que poderia resultar em gol. E a máxima veio à tona: quem não faz, leva.

O Olimpia seguiu com ímpeto e conseguiu achar o gol em cruzamento, como buscou durante o jogo. Após cobrança de escanteio de Quintana na primeira trave, Gamarra deixou tudo igual no marcador. E a situação piorou. João Vitor deu forte entrada em Alfonso e levou vermelho direto.

Depois disso, o Vasco se fechou para tentar segurar o empate. Alcaraz e Alan Rodríguez fizeram o goleiro Léo Jardim trabalhar. Porém, os cruzamentos na área seguiram, e a defesa vascaína voltou a falhar. Em cobrança de falta de Quintana, Sandoval encosta na bola para aplicar a virada. E teve tempo para mais um: Sandoval desviou para o meio e Sebastián Ferreira completou para selar o triunfo.

OLIMPIA 3×1 VASCO

Copa Sul-Americana- 5ª rodada do Grupo G

Data: 20/05/2026 (quinta-feira)

Local: Defensores del Chaco, Assunção, no Paraguai

Público/Renda:

Gols: Cuesta, 48’/1°T (0 x 1); Gamarra, 21’/2°T (1 x 1); Sandoval, 39’/2°T (2 x 1) e Ferreira, 49’/2°T (3 x 1)



OLIMPIA: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Alex Franco (Lezcano, 20’/2°T), JuanFer Alfaro, Hugo Quintana; Fernando Cardozo (Alfonso, 20’/2°T), Adrián Alcaraz (Ferreira, 48’/2°T) e Eduardo Delmás (Sandoval, 32’/2°T). Técnico: Pablo Sánchez.



VASCO: Léo Jardim; João Vitor, Cuesta, Lucas Freitas, Avellar (Samuel, 38’/2°T); Hugo Moura, Tchê Tchê, Ramon Rique (Walace Falcão, 23’/2°T); Marino Hinestroza (JP, 32’/1°t), Nuno Moreira (Matheus França, 23’/2°T) e David (Brenner, 23’/2°T). Técnico: Marcelo Salles.



Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Cristian Aguirre (COL)

VAR: David Rodríguez (COL)

Cartão Amarelo: Alex Franco (OLI), Tchê Tchê, Hugou Moura, Léo Jardim, Lucas Freitas (VAS)

Cartão Vermelho: Marcelo Salles, 47’/1°T; João Vitor, 26’/2°T (VAS)