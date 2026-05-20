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Copa do Mundo

Suíça anuncia convocados para a sexta Copa do Mundo consecutiva

Rival do Brasil na fase de grupos das últimas duas edições, seleção aposta na experiência do meia Xhaka e do lateral Ricardo Rodríguez para vencer concorrências de Bósnia, Canadá e Canadá no Grupo B

Suíça vai para sexta Copa do Mundo seguida - (crédito: Reprodução/X/@UEFAEURO)
Suíça vai para sexta Copa do Mundo seguida - (crédito: Reprodução/X/@UEFAEURO)

A Suíça anunciou os 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O técnico Murat Yakin comandará a seleção na 14ª participação no torneio da Fifa, a sexta consecutiva. Os europeus integram o Grupo B, ao lado de Bósnia, Canadá e Catar. 

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Dos 26 convocados por Yakin, 18 jogaram Copa do Mundo anteriormente. O destaque é o meia e capitão, Granit Xhaka, 33 anos, do Sunderland da Inglaterra. Ele é o recordista de partidas pela seleção, com 144 exibições. 

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Outro destaque é o lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez, do Real Betis, o segundo jogador que mais vestiu a camisa da Suíça (136). 

A Suíça tentará alcançar, pelo menos, as quartas de final. O objetivo é repetir as melhores participações nas edições de 1934, 1938 e 1954. Após duas disputas consecutivas, o país não enfrentará o Brasil na fase de grupos. Em 2018, arrancou empate por 1 x 1 com a Seleção e forçou estreia sem vitória verde-amarela pela primeira vez desde 1978. Quatro anos mais tarde, a companhia canarinho triunfou por 1 x 0. 

A Suíça estreia no Grupo B em 13 de junho, contra o Catar, às 16h, em Santa Clara. Cinco dias depois, encara a Bósnia em Los Angeles e fecha a fase de grupos em 24/6 contra o Canadá. 

Os convocados

Goleiros: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo;  

Defensores: Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer; 

Meias: Ardon Jashari, Christian Fassnacht, Djibril Sow, Michel Aebischer, Johan Manzambi, Denis Zakaria, Fabian Rieder, Granit Xhaka, Remo Freuler;

Atacantes: Noah Okafor, Zeki Amdouni, Breel Embolo, Dan Ndoye, Rubén Vargas, Cedric Itten

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

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RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

    Por RAFAEL LINS*
    postado em 20/05/2026 19:08
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