Suíça anuncia convocados para a sexta Copa do Mundo consecutiva

A Suíça anunciou os 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O técnico Murat Yakin comandará a seleção na 14ª participação no torneio da Fifa, a sexta consecutiva. Os europeus integram o Grupo B, ao lado de Bósnia, Canadá e Catar.
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Dos 26 convocados por Yakin, 18 jogaram Copa do Mundo anteriormente. O destaque é o meia e capitão, Granit Xhaka, 33 anos, do Sunderland da Inglaterra. Ele é o recordista de partidas pela seleção, com 144 exibições.
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Outro destaque é o lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez, do Real Betis, o segundo jogador que mais vestiu a camisa da Suíça (136).
A Suíça tentará alcançar, pelo menos, as quartas de final. O objetivo é repetir as melhores participações nas edições de 1934, 1938 e 1954. Após duas disputas consecutivas, o país não enfrentará o Brasil na fase de grupos. Em 2018, arrancou empate por 1 x 1 com a Seleção e forçou estreia sem vitória verde-amarela pela primeira vez desde 1978. Quatro anos mais tarde, a companhia canarinho triunfou por 1 x 0.
A Suíça estreia no Grupo B em 13 de junho, contra o Catar, às 16h, em Santa Clara. Cinco dias depois, encara a Bósnia em Los Angeles e fecha a fase de grupos em 24/6 contra o Canadá.
Os convocados
Goleiros: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo;
Defensores: Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer;
Meias: Ardon Jashari, Christian Fassnacht, Djibril Sow, Michel Aebischer, Johan Manzambi, Denis Zakaria, Fabian Rieder, Granit Xhaka, Remo Freuler;
Atacantes: Noah Okafor, Zeki Amdouni, Breel Embolo, Dan Ndoye, Rubén Vargas, Cedric Itten
*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini
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