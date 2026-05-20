Santos volta a vacilar e tropeça em casa diante do San Lorenzo

O Santos segue decepcionando o torcedor. Nesta quarta-feira (20/5), em duelo pela quinta rodada do Grupo E da Sul-Americana, recebeu o San Lorenzo na Vila Belmiro. Não tinha Neymar e viu uma presença decepcionante de público (menos de 7 mil). No primeiro tempo, abriu 2 x 0, com gols de Bontempo e Gabigol, mas cedeu o empate por 2 x 2 na etapa final.
O resultado complicou o Peixe, lanterna da chave, com quatro pontos. Na rodada final, terá de vencer o Cuenca (6 pontos) em casa na última rodada para terminar em segundo lugar. Assim, lutará por vaga às oitavas contra um terceiro colocado da Libertadores. Empate ou derrota significará eliminação.
O líder San Lorenzo foi a sete e vai receber o Recoleta (cinco pontos) em casa. Na Copa Sul-Americana, somente o líder de cada chave avança diretamente para as oitavas de final.
O Santos entrou em campo sem Neymar, que recebeu homenagens em vídeo e na camisa pela sua convocação para a Copa. Com edema na panturrilha, o camisa 10 ficou nas tribunas acompanhando a partida. Assim, o ataque foi formado por Barreal e Gabigol, mas com Miguelito e Bontempo bem ofensivos.
Essa ofensividade foi vista logo nos primeiros minutos. Após roubada de bola na defesa, a bola chegou até Miguelito, que a levou próximo à área e rolou na esquerda para Gabigol. O cruzamento rasteiro encontrou Bontempo na segunda trave. Assim, o garoto da Vila se esticou e mandou de carrinho para o gol.
O curioso é que o jogo seguiu equilibrado, com o San Lorenzo perigoso em chuveirinhos e o Santos levando perigo em lances rápidos pelos flancos. Mas o primeiro tempo estava sob medida para os paulistas. Num dos ataques, Gabriel Bontempo sofreu falta na meia-lua da área. O santista recebeu atendimento por três minutos e, quando a cobrança foi feita por Gabigol, a bola morreu na rede.
O atacante cobrou rasteiro, a bola roçou na zaga, bateu na trave direita de Gill e entrou. Isso aos 47 minutos. Mas ainda deu tempo para o San Lorenzo perder grande chance em chute quase à queima-roupa na área de De Ritis, que Brazão salvou mandando para escanteio.
No segundo tempo, o Santos seguiu melhor e até com mais força ofensiva, com a entrada de Rony. Quase fez o terceiro em jogada individual de Oliva, que avançou até a área, chutou mascado e a bola bateu no travessão. Contudo, após a parada técnica, o San Lorenzo descontou. Trupichio recebeu pela esquerda e cruzou na área.
Adonis Frias cortou mal, deixando a bola sob medida para a conclusão de De Ritis. O San Lorenzo entrava no jogo e deixava a vitória santista sob risco. O empate aconteceu aos 39 minutos, quando Auzmendi aproveitou um erro de marcação, deixando Gill em condições de girar e rolar para Auzmendi entrar na área e bater sem chance para Brazão: 2 x 2.
SANTOS 2X2 SAN LORENZO
Sul-Americana -Grupo E – 5ª Rodada (Pen[ultima)
Data: 20/05/2026
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Público: 6.948
Renda: R$ 373.906,39
Gols: Gabriel Bontempo, 1’/1ºT (1 x 0); Gabigol, 47’/1ºT (1 x 1);De Ritis,27’/2ºT (2 x 1); Auzmendi, 39’/2ºT (2 x 2)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Oliva (Lautaro Díaz, 40’/2ºT); Arão, Rollheiser (Gustavo Henrique, Intervalo), Gabriel Bontempo (Samuel Perri,31’/2ºT) , Barreal (Rafael Gonzaga, 19’/2ºT) e Miguelito (Rony,13’/2ºT); Gabigol. Técnico: Cuca.
SAN LORENZO: Gill; Herrera, Romaña, Montenegro e Tripichio; Insauralde, Barrios, De Ritis(Pagano, 40’/2ºT) e Giulli; Cuelloe Auzmendi. Técnico: Gustavo Álvarez
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)
Cartões amarelos: Lucas Veríssimo, William Arão,Igor Vinícius (SAN); Tripichio, Insarraulde, Montenegro (SLO)