Com Manuel Neuer no plantel, Alemanha anuncia convocação para o Mundial

Neuer conquistou a Copa do Mundo em 2014 no Maracanã - (crédito: TOBIAS SCHWARZ / AFP)

A tetracampeã do mundo disputará sua vigésima primeira Copa do Mundo e segue sendo a segunda seleção que mais fez parte do torneio, atrás apenas do Brasil que jogou todas as edições promovidas pela Fifa. A Alemanha ficou de fora apenas dos mundiais de 1930 e 1950. Na manhã desta quinta-feira (21), o treinador Julian Nagelsmann anunciou os 26 boleiros que integrarão a equipe.

O que mais chamou a atenção na convocação foi a presença do goleiro Manuel Neuer. O guarda-redes tinha anunciado a aposentadoria da seleção em agosto de 2024, mas voltará a defender a meta alemã pela quinta vez no Mundial após gerar expectativas em ter seu nome presente na pré-lista.

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Destaque no título mundial de 2014 no Brasil, Neuer terá papel importante de liderança na busca pelo penta campeonato alemão. Após eliminações precoces na fase de grupos em 2018 e 2022, a Alemanha tem expectativas para conquistar o troféu depois de uma boa campanha pré-Copa.

A seleção europeia conseguiu vaga direta para o Mundial. Eles integram o Grupo E, junto de Costa do Marfim, Equador e Curaçao. A estreia será no dia 14 de junho, às 14h, em Houston, contra Curaçao.

Além de Manuel Neuer, a Alemanha conta com um plantel qualificado para a disputa da Copa do Mundo. Nomes como o experiente meio-campista Joshua Kimmich, do Bayern de Munich, e jovens talentos como Jamal Musiala e Florian Wirtz também estão entre os 26 escolhidos.

Recordista em decisões mundiais, com oito no total, e dona do maior vexame brasileiro na competição com o 7x1 diante da Seleção em 2014, a Alemanha busca mais uma vez brigar entre as favoritas. O calendário alemão ainda conta com dois amistosos antes da Copa começar, contra a Finlândia, no dia 31 de maio, e diante os donos da casa EUA, no dia 6 de junho.





Confira a lista montada pelo treinador Julian Nagelsmann:





Goleiros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern de Munique) e Alexander Nubel (Stuttgart);

Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique), David Raum (Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern de Munique) e Malick Thiaw (Newcastle);

Meias: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Lennart Karl (Bayern de Munique), Jamie Leweling (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)

Atacantes: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Leroy Sané (Galatasaray), Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (Stuttgart) e Nick Woltemade (Newcastle)





*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima