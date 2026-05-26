Adversário do Brasil na estreia, Marrocos anuncia convocados para Copa

Marrocos ficou em quarto lugar na Copa de 2022 e disputou a final da Copa Africana contra Senegal no início deste ano - (crédito: Divulgação: Marrocos/Instagram)

O Marrocos é mais uma seleção com plantel montado para a disputa da Copa do Mundo de 2026, nos EUA, México e Canadá, com início no mês de junho. Em uma entrevista coletiva no Complexo de Futebol Mohammed VI, na capital do país, Rabat, o comandante Mohamed Ouahbi anunciou os 26 sortudos que irão representar a seleção africana no Mundial.

Além disso, Marrocos é o primeiro adversário do Brasil no torneio. As equipes estão no Grupo C, juntos de Escócia e Haiti, e estreiam no dia 13 de junho, em Nova Jersey. No ciclo pré-Copa, as seleções se enfrentaram em um amistoso no ano de 2023. A Seleção Brasileira vinha de mudanças com a saída do técnico Tite. Com isso, o treinador interino Raul Menezes contou com a presença de vários jogadores que não foram mais utilizados, como Rony e Emerson Royal. O resultado final foi de 2x1 para os marroquinos, com gols de Boufal e Sabiri. Casemiro descontou para a Canarinho.

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O Marrocos vem com muita moral para esse Mundial. No Catar 22, eles fizeram a melhor campanha da história de uma seleção africana em Copas do Mundo, chegando até as semifinais onde foram eliminados pela França. Na disputa do terceiro lugar, perderam para a Croácia e ficaram de fora do pódio. Mesmo assim, os atuais campeões africanos (mesmo que de forma polêmica) seguem com uma geração promissora de jogadores e prometem dar trabalho no torneio.

Com a presença de estrelas como Hakimi, do PSG, e Brahim Díaz, do Real Madrid, Marrocos conseguiu classificação direta para o Mundial após liderar o Grupo E das Eliminatórias Africanas. Além do Brasil, o caminho marroquino na fase de grupos ainda conta com a Escócia, no dia 19 de junho em Boston, e termina diante do Haiti no dia 24 em Atlanta.





Veja os 26 convocados por Mohamed Ouahbi:





Goleiros: Bounou, El Kajoui e Tagnaouti.

Defensores: Mazraoui, Salah-Eddine, Belammari, Hakimi, El Ouahdi, Aguerd, Riad, Halhal e Diop.

Meias: El Mourabet, Bouaddi, El Aynaoui, Amrabat, Ounahi, El Khannouss e Saibari.

Atacantes: Ez Abde, Talbi, Rahimi, El Kaabi, Brahim Díaz, Gessime e Echghouyabe.





Estagiário sob supervisão*

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