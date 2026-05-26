De olho em Djokovic, Fonseca enfrenta Prizmic em Roland Garros

O brasileiro entra em quadra na manhã desta quarta-feira (26/5) e busca a segunda vitória no Grand Slam, caso avance, pode enfrentar o sérvio Novak Djokovic na terceira rodada. - (crédito: AFP)

João Fonseca enfrenta o croata Dino Prizmic (72º do mundo) nesta quarta-feira na segunda rodada de Roland Garros, em Paris. O jogo do jovem carioca de 19 anos está previsto para entrar em quadra por volta das 10h30. O brasileiro chega embalado após vencer o francês Luka Pavlovic em sets diretos, com parciais de 7/6, 6/4 e 6/2, no último domingo (24/5), estreando com autoridade no Grand Slam francês. O confronto terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+.

"Não estou feliz com meu nível hoje (domingo), mas com a forma como lutei e como fiquei focado na partida", afirmou o número 30 do mundo, ainda em quadra, em entrevista à ESPN.

João Fonseca chegou a Roland Garros cercado de dúvidas sobre sua condição física, após desistir de disputar o ATP 500 de Hamburgo. “Alguns dias atrás estávamos decidindo se eu jogaria ou não (em Roland Garros). Me sinto muito feliz de estar me sentindo saudável e bem”, afirmou o brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O brasileiro defende os pontos conquistados no ano passado, quando chegou até a terceira do Grand Slam realizado no saibro. Na ocasião, ele foi eliminado pelo Britânico Jack Draper, quinto colocado do circuito na época. Dessa forma, ele só somará pontos no ranking mundial caso vá além do terceiro round.

Leia também: Igor Thiago tem a melhor temporada de brasileiro na Europa desde Neymar.

O adversário de João, Dino Prizmic, 20 anos, estreou no torneio com vitória, ao eliminar o americano Michael Zheng (145º) em sets diretos. O croata tem uma relação recente com o Brasil, em fevereiro, disputou o Rio Open, mas caiu ainda nas primeiras rodadas. Atual 71º do ranking ATP, Prizmic é o segundo melhor tenista da Croácia no circuito.

Em caso de vitória sobre Prizmic, João Fonseca terá pela frente um desafio ainda maior, Novak Djokovic (4º). O maior vencedor de Grand Slams da história com 24 títulos enfrentará o francês Valentin Royer (74º) na segunda rodada e, se avançar, aguarda o vencedor do duelo entre o brasileiro e o croata na terceira fase. O sérvio entra em quadra por volta das 9h30 da manhã.

Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



Saiba Mais Esportes CBF com clubes por Liga e cria comissão para proibir torcedores em CTs

CBF com clubes por Liga e cria comissão para proibir torcedores em CTs Esportes Carrascal não descarta saída, e Flamengo aguarda propostas após a Copa

Carrascal não descarta saída, e Flamengo aguarda propostas após a Copa Esportes Procuradoria do STJD denuncia Paulinho, do Palmeiras, por comemoração

Procuradoria do STJD denuncia Paulinho, do Palmeiras, por comemoração Esportes Copa do Brasil: CBF define hoje os confrontos das oitavas; veja resultado

Copa do Brasil: CBF define hoje os confrontos das oitavas; veja resultado Esportes Chapecoense demite o técnico Fábio Matias

Chapecoense demite o técnico Fábio Matias Esportes Conselho do Atlético aprova aporte milionário e reduz ações de Daniel Vorcaro