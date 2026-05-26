Copa do Brasil Feminina: Minas aposta na maturidade contra o Fluminense

"Confiamos bastante no nosso grupo e naquilo que estamos construindo ao longo do ano", declarou a goleira Rubi - (crédito: Patricy Albuquerque )

O Minas Brasília aterrissa em solo carioca nesta quarta-feira para enfrentar o Fluminense, às 19h, pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Embaladas na temporada de 2026 pelo quarto lugar na Série A2 do Campeonato Brasileiro, as Minas chegam com foco total na disputa nacional mirando a classificação fora de casa.

Em 2025, as atuais campeãs do Distrito Federal encerraram a participação ainda na segunda fase do campeonato. Naquele ano, foram derrotadas por 2 x 1 pelo Vasco. Atualmente, com mais experiência, encaram com responsabilidade e o entendimento do tamanho do confronto. Neste ano, o Minas trabalha em busca do acesso à elite do Brasileirão Feminino. Na disputa de pontos corridos, o esquadrão figura a quarta colocação, com 26 pontos.

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Uma das principais peças do time de Kethleen Azevedo, a goleira Rubi é uma das remanescentes que esteve na eliminação do último ano. Hoje, com um grupo mais maduro e focado, a arqueira ressalta a importância do confronto para as metas do clube. “Acredito que o grupo chega mais preparado emocionalmente e mais maduro em relação ao ano passado. Nosso principal objetivo é colocar o Minas na elite do futebol feminino, então chegamos muito focadas e conscientes da importância desse momento”, pontuou.

Em 11º lugar na tabela da primeira divisão, com 16 pontos, o tricolor carioca não atravessa o melhor momento. São quatro jogos sem vencer na disputa, dois empates e duas derrotas. Vivendo momentos diferentes, Rubi afirma o peso de uma competição mata-mata. “São duas competições totalmente diferentes. Por ser um jogo mata-mata, claro que carrega uma responsabilidade muito grande e exige um nível de concentração lá em cima, porque sabemos que os detalhes fazem diferença nesse tipo de confronto”, declarou.

“E poder disputar um jogo contra uma equipe qualificada e tradicional como o Fluminense é algo que toda atleta quer viver São jogos que exigem personalidade, competitividade, maturidade e muita concentração”, completou. Respeitamos muito a equipe delas e a força que elas têm em jogar em casa, mas também confiamos bastante no nosso grupo e naquilo que estamos construindo ao longo do ano”, concluiu.



Ficha Técnica

Fluminense x Minas Brasília

Copa do Brasil - Terceira Fase

Fluminense

Kemelli; Keké, Anny, Cotrim e Nath Rodrigues; Claudinha, Driely e R. Fernandes; Sochor, Kamilla e Lelê.

Técnico: Saulo Silva

Minas Brasília

Rubi; Suzana, Esther, Arcanjo e Rhayssa; Stephane, Paloma e Rafaela; Monse, Rayla e Gaby.

Técnica: Kethleen Azevedo

Árbitro: Karina Carvalho Rocha (MS)

Horário: 19h

Local: Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Plataforma da NSports

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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