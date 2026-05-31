Série D: Brasiliense aposta na mística dos gols de Marcos Júnior

Titular absoluto no time do Brasiliense, Marcos Júnior vai contra as estatísticas de um volante ser o cara que balança as redes. Durante a carreira, o jogador de 31 anos anotou alguns gols importantes por onde passou. No último fim de semana, na vitória por 1 x 0 contra o Inhumas-GO, fez o tento que devolveu ao Jacaré a chance de sonhar com vaga no G-4. Neste domingo (31), entra em campo para enfrentar o Luverdense, dono da quarta posição com um ponto a mais, no Serejão, às 16h.
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Cria do futebol carioca, foi nas categorias de base do Bangu que Marcos Júnior começou a construir casca no futebol. Inicialmente jogando como meio-campista, aos 21 anos, fez história com a camisa do Volta Redonda. Há 10 anos, o Voltaço conquistou de forma invicta a Série D do Campeonato Brasileiro. A decisão contra o CSA teve pela goleada por 4 x 0. Entre os gols, dois de Marcos, um dos heróis do acesso do clube do Rio de Janeiro. Com a camisa do Esquadrão de Aço, ele balançou a rede em outras duas oportunidades em 14 jogos.
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Entre idas e vindas ao time do Bangu, em 2017 chegou para a primeira passagem pelo profissional. Mas, foi apenas em 2019, quando saiu do Paysandu, que o meia explodiu no Cariocão daquele ano. Na última rodada da Taça Rio, o Alvirrubro conquistou a virada contra o Vasco por 2 x 1 e carimbou o passaporte para as quartas de final do estadual. Tiago Reis abriu o placar para o cruzmaltino. Andersson Lessa, de pênalti, conquistou o empate. A vitória foi decretada com um gol de Marcos Júnior que, mais tarde, foi contratado pelo alvinegro.
Na época, emocionou o Brasil ao dedicar o gol da classificação à esposa. Ela havia falecido em dezembro de 2018, após a luta contra o câncer. Marcos se tornou um símbolo de força e inspiração para os torcedores. “Eu fico feliz que minha história, minha resiliência, minha luta, minhas conquistas inspira outras pessoas”, afirmou.
"Em 2019 fui feliz”, declarou. Talvez, o volante seja predestinado a fazer gols que ficarão na história. Pelo Vasco, balançou a rede no memorável 4 x 4 entre Flamengo e o Cruzmaltino, no Maracanã, com 52.752 torcedores. "Eu fiquei com a adrenalina muito alta daquele jogo eletrizante, não consegui dormir", relembrou. Com a camisa do Brasiliense, Marcos marcou o primeiro gol no Jacaré em um momento delicado para a equipe: precisavam da vitória contra o Inhumas para ficar vivo na briga pela quarta vaga do G-4. "Fazer um gol aqui no Brasiliense também foi assim, fiquei bastante entusiasmado", completou.
“Fico feliz por estar me consolidando aqui em Brasília, que é um lugar que eu particularmente gosto muito. Então, isso me deixa extremamente feliz. E assim, sendo protagonista ou não, eu quero estar ali para ajudar, quero estar ali para a gente buscar os resultados que a gente almeja”, concluiu.
Ficha técnica
Brasiliense x Luverdense
Brasileirão Série D - 9ª rodada
Brasiliense
Matheus Kayser; Netinho, Carmino, Iago Cousseau e Jhonathan Moc; Hippolito, Marcos Jr. e Tarta; Marlone, Renê Silva e João Vitor.
Técnico: Léo Roquete
Luverdesne
João Guilherme; Raul Prata, G. Alexandria, Feliphe e Lucas Goes; Thiago Gabriel, Hitalo e Bady; Pedro B, João Hassen e Wendel Barros.
Técnico: Wagner Lopes.
Arbitragem:
Horário: 16h
Local: Estádio Serejão, em Taguatinga
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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