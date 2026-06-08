Quais são os times do grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026?

A Seleção Brasileira já está em solo norte-americano para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A busca pelo esperado hexacampeonato começa na fase de grupos, onde o time comandado por Carletto integra o Grupo C da competição.

O Brasil terá como adversários as seleções da Escócia, Marrocos e Haiti. Cada equipe representa um desafio distinto na caminhada rumo à classificação para as fases eliminatórias do torneio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um raio-x dos adversários

O primeiro confronto do Brasil será contra Marrocos, no sábado (13/6), às 19h. A equipe africana já demonstrou organização ao ser uma das primeiras do grupo a anunciar a lista final de convocados para o Mundial, sinalizando uma preparação adiantada para o jogo de estreia.

O segundo adversário na etapa inicial será o Haiti, sexta-feira seguinte (19/6), às 21h30. A seleção caribenha completa o grupo e fecha a sequência de jogos do Brasil antes do início das oitavas de final.

A Escócia, representante do futebol europeu na chave, também definiu seu plantel para a disputa. A seleção chega aos Estados Unidos com o elenco fechado, pronta para competir por uma das vagas na próxima fase. O confronto contra a Canarinho acontece na quarta-feira (24/6), às 19h.

Com a comissão técnica brasileira já instalada nos EUA, a Canarinho inicia a fase final de ajustes e treinamentos, de olho no desempenho contra os três primeiros oponentes do torneio.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.